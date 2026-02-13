Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που έχει φτάσει κατά το παρελθόν στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, προηγήθηκε κατακτώντας το πρώτο σετ αλλά τελικά ηττήθηκε με 3-6, 6-4, 6-1 από την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα.

Ο αγώνας κράτησε το ενδιαφέρον, είχε κρίσιμες φάσεις σε κάθε σετ και εναλλαγές ρυθμού, ωστόσο η Μούχοβα επέβαλε τελικά τον ρυθμό της στο δεύτερο και κυρίως στο τρίτο σετ για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Το αποτέλεσμα διατηρεί τη Μούχοβα σε πορεία κατάκτησης τίτλου, ενώ η Σάκκαρη αφήνει πίσω έναν δυνατό αγώνα και προχωρά με νέο πλαίσιο στην κατάταξή της.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένταση και πολλαπλές ευκαιρίες στα γκέιμ. Η Σάκκαρη έκανε αξιόλογη αρχή, έσβησε δύο μπρέικ πόιντ νωρίς και κράτησε την ψυχραιμία της, αλλά η Μούχοβα εκμεταλλεύτηκε την τρίτη ευκαιρία που της παρουσιάστηκε και πήρε μπρέικ για να προηγηθεί 2-1. Στο τέταρτο γκέιμ η Σάκκαρη βρέθηκε με τριπλό μπρέικ πόιντ χωρίς να καταφέρει να το εκμεταλλευτεί, ωστόσο δεν άφησε το σετ να ξεφύγει· στο ίδιο σετ είχε και τέταρτο μπρέικ πόιντ και με ανέβασμα στο φιλέ πήρε πίσω το μπρέικ για το 2-2. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνέχισε με έντονη πίεση και με σερβίς έφτασε στο 3-2· ακολούθησαν νέες δυσκολίες, καθώς έσωσε τέσσερα μπρέικ πόιντ για να κρατήσει το σερβίς της και να φτάσει στο 4-3. Με νέο μπρέικ προηγήθηκε 5-3 και έκλεισε το σετ με το σερβίς της, παίρνοντας το πρώτο κομμάτι του αγώνα.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε δυνατά με μπρέικ και προηγήθηκε 1-0, διατηρώντας το προβάδισμα με το σερβίς για το 2-0. Η Μούχοβα όμως με απαντήσεις στο σερβίς μείωσε σε 2-1 και στη συνέχεια πήρε πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει 2-2, αλλά το σετ κρίθηκε τελικά υπέρ της Τσέχας με 6-4, μετά από διαδοχικά κρίσιμα γκέιμ. Στο τρίτο σετ η Μούχοβα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, πήρε προβάδισμα και έκλεισε το σετ με 6-1, ολοκληρώνοντας τη νίκη της και προκρίθηκε στον τελικό. Η Μούχοβα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 17:00 την 19χρονη Καναδή Βικτόρια Εμπόκο (Νο13) για τον τίτλο. Παρά την ήττα, η Σάκκαρη κερδίζει 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και τη Δευτέρα θα εμφανίζεται στο Νο33.