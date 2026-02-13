Ο Σέρβος γκαρντ, επιλογή στο Νο.12 του Draft 2024, μπήκε στο παιχνίδι στα τέλη της πρώτης περιόδου και η είσοδός του συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα και standing ovation. Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή, με συμπαίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου να στέκονται δίπλα του στον πάγκο, ενώ η ανταπόκριση του κοινού συνεχίστηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τον Τόπιτς, το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε ουσιαστικά το επίσημο ντεμπούτο του στο NBA, καθώς την πρώτη του σεζόν την είχε χάσει λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού. Τον περασμένο Οκτώβριο διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων και ακολούθησε άμεσα κύκλο θεραπειών, σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις της ομάδας και τις δημόσιες αναφορές του ίδιου. Το διάστημα που ακολούθησε περιλάμβανε ιατρική παρακολούθηση, φυσιοθεραπεία και σταδιακή επιστροφή στις προπονήσεις.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια της θυγατρικής των Θάντερ στη G-League, τους Oklahoma City Blue, όπου σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής σημείωσε 22 πόντους συνολικά. Οι εμφανίσεις αυτές λειτούργησαν ως κριτήριο για την επανένταξή του στην πρώτη ομάδα.

Απέναντι στους Μπακς, έμεινε στο παρκέ για 12 λεπτά, καταγράφοντας 2 πόντους (1/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά. Πέρα από τους αριθμούς, συμμετείχε ενεργά στην άμυνα και στην κυκλοφορία της μπάλας, με το τεχνικό επιτελείο να διαχειρίζεται προσεκτικά τον χρόνο του στο πλαίσιο της σταδιακής επανόδου.

Η παρουσία του δεν επηρέασε την έκβαση του αγώνα, ωστόσο αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Οι Θάντερ έχουν ξεκαθαρίσει ότι η επιστροφή του θα αξιολογείται βήμα-βήμα, με συνεχή ιατρικό έλεγχο και προσαρμογή των λεπτών συμμετοχής του στα επόμενα παιχνίδια.