Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο νότιο τμήμα της οροσειράς, όπου οι ομάδες πεδίου εγκατέστησαν ελεγχόμενες παγίδες και παρακολούθησαν σημεία που είχαν εντοπιστεί από απομακρυσμένες κάμερες. Κατά τη σύλληψη, εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα ασφαλούς χειρισμού για την ελαχιστοποίηση του στρες του ζώου, πραγματοποιήθηκαν υγειονομικοί έλεγχοι και τοποθετήθηκε ειδικό κολάρο εντοπισμού πριν την απελευθέρωσή του. Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα παρουσιάζουν την αλεπού σε φυσικό περιβάλλον και επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά τη φυσική παρουσία ζώνης αναπαραγωγής στη νότια Σιέρα.

Η περιβαλλοντολόγος του CDFW, Τζούλια Λόσον, τόνισε ότι η σύλληψη αποτελεί «το αποκορύφωμα 10 ετών απομακρυσμένων ερευνών μέσω κάμερας και ανάλυσης περιττωμάτων για την εξάπλωση της αλεπούς, καθώς και τριών ετών εντατικών προσπαθειών παγίδευσης». Η ομάδα επιστημόνων επισημαίνει ότι η άμεση παρακολούθηση του ζώου παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μέχρι τώρα αντλούνταν μόνο από φωτοπαγίδες και γενετικά ίχνη.

Τοποθετώντας το ειδικό κολάρο, οι επιστήμονες θα συλλέγουν δεδομένα για γεωγραφική θέση, κινητικότητα και πιθανές ζώνες δραστηριότητας, τα οποία θα συνδυαστούν με υπάρχουσες καταγραφές από κάμερες και γενετικές αναλύσεις. Οι πληροφορίες θα αξιοποιηθούν για την εκτίμηση του εύρους κατανομής, τον εντοπισμό κρίσιμων ενδιαιτημάτων και την αξιολόγηση κινδύνων, όπως η απομόνωση πληθυσμών, οι επιδράσεις αλλαγής χρήσης γης και η πιθανή έκθεση σε ασθένειες.

Η κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα είναι προστατευόμενο είδος με εκτιμώμενο πληθυσμό λιγότερο από 50 άτομα, γεγονός που καθιστά τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη διατήρησή της. Το CDFW σχεδιάζει εκστρατείες επιτήρησης, συνεργασίες με αρμόδιες αρχές και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών με τα αποτελέσματα. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν μοντέλα χωρικής οικολογίας και προσομοιώσεις πληθυσμιακής δυναμικής για τον καθορισμό περιοχών προτεραιότητας για δράσεις διατήρησης, με ενσωμάτωση δεδομένων για εποχιακές μετακινήσεις, χρήση πόρων και αναπαραγωγική επιτυχία.

Η πρώτη αυτή τεκμηρίωση ανοίγει τον δρόμο για στοχευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις διατήρησης, διασφαλίζοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα στηρίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και θα ενισχύσουν την επιβίωση του σπάνιου αυτού πληθυσμού.