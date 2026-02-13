Η παραίτησή της θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου κι έρχεται καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμες αναφορές που εξετάζουν τη σχέση της με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, δεδομένου ότι είδαν το φως ηλεκτρονικά μηνύματα που εκτείνονται σε διάστημα αρκετών ετών από μια «Κάθι Ράμλερ», η οποία αναφερόταν στον εκλιπόντα χρηματοδότη ως «θείο Τζέφρι». Πάντως η Ράμλερ και οι συνεργάτες της επιμένουν ότι η σχέση της με τον Έπσταϊν ήταν καθαρά επαγγελματική.

Σε ένα email του 2018, η Ραμλερ ευχαριστεί τον Έπσταϊν για ένα «όμορφο και φροντισμένο» δώρο ενώ σε ένα email του Ιανουαρίου 2019 λέει: «Ο θείος Τζέφρι με ξεγέλασε εντελώς σήμερα! Μπότες Τζέφρι, τσάντα και ρολόι!», σημειώνει το Axios.

Μετά την δημοσιοποίηση των παραπάνω μηνυμάτων, η Ράμλερ μιλώντας στους Financial Times, αναφέρθηκε στην παραίτησή της σημειώνοντας: «Αποφάσισα ότι η προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε μένα, σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά μου ως δικηγόρος υπεράσπισης, είχε αρχίσει να μού αποσπά την προσοχή».

«Από την ένταξή μου στην Goldman Sachs πριν από έξι χρόνια, είχα την τιμή να συμβάλλω στην επίβλεψη των νομικών, ρυθμιστικών θεμάτων και θεμάτων φήμης της εταιρείας, στην ενίσχυση των ισχυρών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και στη διασφάλιση της τήρησης της βασικής μας αξίας της ακεραιότητας σε όλα όσα κάνουμε», δήλωσε η Ράμλερ, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου υπό τον Ομπάμα, σε δήλωση προς το CNN. «Η ευθύνη μου είναι να θέτω τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω από όλα. Νωρίτερα σήμερα, με λύπη μου ενημέρωσα τον Ντέιβιντ Σόλομον για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από τις 30 Ιουνίου 2026».

Ο Ντέιβιντ Σόλομον Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, δήλωσε στο CNN: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, η Κάθι υπήρξε μια εξαιρετική γενική σύμβουλος και της είμαστε ευγνώμονες για τη συμβολή της και τις ορθές συμβουλές της σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών νομικών θεμάτων για την εταιρεία. Ως μία από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματίες στον τομέα της, η Κάθι υπήρξε επίσης μέντορας και φίλη για πολλούς από τους ανθρώπους μας και θα μας λείψει. Αποδέχτηκα την παραίτησή της και σέβομαι την απόφασή της».