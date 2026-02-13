Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook, «από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής».

Και προσθέτει πως το ελληνικό FBI «από τον Οκτώβριο του 2024 έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες» και οι φορολογικές αρχές «έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου». «Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η “Νομιμότητα Παντού” είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής.

Ήδη, η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», που υπεξαιρούσαν 43 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα που κανονικά θα μπορούσαν να δοθούν για καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία αντί να καταλήξουν στις τσέπες συμμοριών.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Με δομή και λειτουργία, μάλιστα, που της επέτρεπαν να δρα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Κάτι που αναδεικνύει και τη δυσκολία της αναμέτρησης με τη σύγχρονη παρανομία.

Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο από τον Οκτώβριο του 2024, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί 958 υποθέσεις, διαλύοντας 173 οργανώσεις και συλλαμβάνοντας 3.094 δράστες οι οποίοι βρίσκονται, πλέον, στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αλλά όχι μόνο…

Γιατί στο ίδιο διάστημα, οι φορολογικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δεκάδες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Με κυκλώματα που δρουν με θρασύτητα στην αγορά. Δυστυχώς, όμως, μερικές φορές ακόμη και σε επίορκους θύλακες που ακόμη διατηρούνται στο «βαθύ κράτος».

Αξίζει να υποδεχτούμε θετικά την πρόοδο που σημειώνεται, καθώς πράγματι δηλώνει ότι γίνονται σοβαρά βήματα κατά της παραβατικότητας. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, ότι πρόκειται για μάχη η οποία απαιτεί χρόνο και συνέπεια. Αποτελώντας έναν καταλύτη ασφάλειας για τον πολίτη και κλειδί για την εμπιστοσύνη του προς την Πολιτεία.

Συνεχίζουμε, λοιπόν. Η «Νομιμότητα Παντού» είναι για εμάς μία διαρκής δέσμευση.

ΑΑΔΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» που εξαρθρώθηκε

Για οργανωμένο σχήμα που αποκόμιζε μεγάλα κέρδη από φόρους και εισφορές που δεν αποδίδονταν ποτέ, μιλούν οι Αρχές μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις, τους 205 αχυρανθρώπους και τα 43 εκατ. ευρώ σε οφειλές.

Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Το μοντέλο «άνοιγε – χρέωνε – έκλεινε»

Το κύκλωμα δημιουργούσε εταιρεία, συγκέντρωνε υποχρεώσεις από ΦΠΑ, εισφορές και φόρους, και λίγο πριν «σκάσει» ο έλεγχος, τη διέκοπτε. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν άμεσα μέσω νέου νομικού προσώπου. Οι επικεφαλής, 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ σε 11 κατοικίες. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου, ο οποίος εντόπισε το επαναλαμβανόμενο μοτίβο αλλαγής ΑΦΜ, κοινών διευθύνσεων και διαχειριστών. Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι δεκάδες επιχειρήσεις εξαφανίζονταν την ώρα που ξεκινούσε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρεία με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Το κόλπο για «κέρδη»

Το κόλπο με τους αχυρανθρώπους απέφερε μεγάλα ποσά σε τρία βασικά επίπεδα: Με τη απόδοση ΦΠΑ, με τη καταβολή εισφορών και φόρου εισοδήματος και με την ανακύκλωση νομικών προσώπων. Σε πρώτο επίπεδο, σε κλάδους όπως η εστίαση και το εμπόριο ηλεκτρονικών – όπου δραστηριοποιούνταν ακόμη και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού – ο ΦΠΑ που εισπράττεται καθημερινά είναι υψηλός. Αν δεν αποδοθεί, μετατρέπεται σε άμεσο ταμειακό όφελος. Σε δεύτερο επίπεδο, οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, απασχολούσαν προσωπικό και εμφάνιζαν τζίρο, όμως οι υποχρεώσεις συσσωρεύονταν στο όνομα διαχειριστών χωρίς περιουσία. Όταν η εταιρεία έκλεινε, τα χρέη έμεναν ανείσπρακτα. Σχετικά με την ανακύκλωση νομικών προσώπων η διαδικασία ήταν εξής: όταν ένα ΑΦΜ «φορτωνόταν» χρέη, το επόμενο ήταν ήδη έτοιμο. Στις έρευνες βρέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες και πλήρης εξοπλισμός για άμεση επανεκκίνηση δραστηριότητας.

Τα ευρήματα στις έρευνες

Στα 11 σπίτια που ερευνήθηκαν κατασχέθηκαν:

Μετρητά 100.000 ευρώ

110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων

Πλήθος εγγράφων με στοιχεία αχυρανθρώπων και εταιρειών-κέλυφος

110 σφραγίδες εταιρειών

Συσκευές POS

Σκληροί δίσκοι

4 φορητοί υπολογιστές

3 σταθεροί υπολογιστές

1 tablet

Καρτοκινητά

Μετρητής χαρτονομισμάτων

Τα στοιχεία δείχνουν οργανωμένη υποδομή ταχείας αντικατάστασης εταιρειών, με έτοιμες κάρτες, σφραγίδες και διαχειριστές.