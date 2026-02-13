Την ίδια στιγμή, επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.





Είσοδος μόνο μετά από απολύμανση

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.





Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.





Πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στις 16:00 στο Σύνταγμα

Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή. Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην πρωτεύουσα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Τα αιτήματα αγροτών

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των κτηνοτρόφων βρίσκονται οι εξελίξεις αναφορικά με την ευλογιά των προβάτων.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Τι θα γίνει με το Μετρό

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη εντολή για τροποποίηση δρομολογίων ή κλείσιμο σταθμών, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Η Τροχαία προειδοποιεί για σημαντικές επιβαρύνσεις και καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στο κέντρο της πόλης, ακολουθώντας τις οδηγίες των τροχονόμων.