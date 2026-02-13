Οπως αποκάλυψε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, οι πληρωμές αναδρομικών αφορούν σε πέντε κατηγορίες:

1.Αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων που είναι και οι περισσότεροι (περίπου 20.000) δικαιούχοι. Οι συντάξεις των εν λόγω δικαιούχων επανυπολογίστηκαν μεν, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά των επανυπολογισμένων συντάξεων και προέκυψαν αυξήσεις. Οι αυξήσεις πληρώθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά τα οποία θα δοθούν τώρα και θα καλύπτουν το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι τον μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις οι επανυπολογισμένες συντάξεις. Τα αναδρομικά για αυτή την κατηγορία εκτιμάται ότι ανέρχονται κατά μέσο όρο ως 3.500 με 4.000 ευρώ.

2.Αναδρομικά σε συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία ως το 2016. Τα ποσά προέρχονται από προσαυξήσεις συντάξεων λόγω των αυξημένων εισφορών που κατέβαλαν οι εν λόγω συνταξιούχοι με την παράλληλη ασφάλιση.

3.Αναδρομικά κύριων συντάξεων από την αφαίρεση της κράτησης ν. 4093/2012 στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για περίπου 7.500 απόστρατους ή χήρες αποστράτων πουν δεν έλαβαν πέρυσι τον Απρίλιο τα αναδρομικά 27 μηνών από τη μείωση των κρατήσεων του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις και μετά τους απαιτούμενους επανελέγχους θα πάρουν στο τέλος Φεβρουαρίου.

4.Αναδρομικά συντάξεων από Παρατάσεις Αναπηρίας.

5.Επιστροφή κράτησης ασθένειας σε τυφλούς με Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας.

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά από τον επανυπολογισμό συντάξεων;

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν λανθασμένος διότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα ακριβή στοιχεία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Τα λάθη διορθώνονται τώρα με νέο –διορθωτικό επανυπολογισμό. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που είχε αύξηση 35 ευρώ από διορθωμένο επανυπολογιισμό της σύνταξής του και πήρε μόνο την αύξηση, δικαιούται και αναδρομικές αυξήσεις 35 ευρώ τον μήνα από το 2019 μέχρι την ημερομηνία που πιστώθηκε η διορθωτική αύξηση στη σύνταξή του.

Τα αναδρομικά για τις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου

Αρχική σύνταξη θανόντος (μικτά) Επανυπολογισμένη σύνταξη θανόντος Σύνταξη χηρείας που απονεμήθηκε από 1/2017 ως 4ο 2019 (1) Σύνταξη χηρείας που έπρεπε να πληρωθεί από 1/2017 ως 4ο 2019 (2) Μηνιαία διαφορά που δικαιούται η χήρα (χήρος) Συνολικά αναδρομικά από 1/2017 ως 4ο 2019 (28 μήνες) 2.300 € 1.955 € 978 € 1.150 € 173 € 4.830 € 2.185 € 1.883 € 942 € 1.093 € 151 € 4.221 € 2.070 € 1.809 € 905 € 1.035 € 130 € 3.651 € 1.955 € 1.732 € 866 € 978 € 111 € 3.120 € 1.840 € 1.652 € 826 € 920 € 94 € 2.628 € 1.725 € 1.570 € 785 € 863 € 78 € 2.174 € 1.610 € 1.467 € 734 € 805 € 71 € 2.002 € 1.495 € 1.364 € 682 € 748 € 65 € 1.833 € 1.380 € 1.261 € 630 € 690 € 60 € 1.669 € 1.265 € 1.157 € 579 € 633 € 54 € 1.509 € 1.150 € 1.053 € 527 € 575 € 48 € 1.352 € 1.035 € 949 € 475 € 518 € 43 € 1.200 €

(1) Με 50% επί της επανυπολογισμένης σύνταξης, (2) Με 50% επί της αρχικής σύνταξης

Συντάξεις: Τέσσερα πακέτα αναδρομικών έως 8.500 ευρώ για 500.000 συνταξιούχους

Τέσσερα πακέτα αναδρομικών για τις συντάξεις βρίσκονται σε διαδικασία πληρωμών από τον ΕΦΚΑ, με ποσά που ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι φθάνουν έως και τις 8.500 ευρώ.

Το τετραπλό πακέτο αναδρομικών αφορά συνολικά περίπου 500.000 συνταξιούχους, και περιλαμβάνει:

1.Πληρωμές αναδρομικών από μειώσεις 11 μηνών σε επικουρικές συντάξεις και Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, με ποσά που -ενδεικτικά- φτάνουν ως και 4.200 ευρώ. Δικαιούχοι αυτών των αναδρομικών είναι περίπου 370.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι διεκδικούν τα αναδρομικά με προσφυγές στα δικαστήρια και πληρώνονται εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης.

2.Πληρωμές αναδρομικών σε πέντε κατηγορίες συνταξιούχων στους οποίους οφείλονται αυξήσεις πολλών μηνών από εκκρεμείς επανυπολογισμούς, από επιστροφές κρατήσεων νόμου 4093, από προσαυξήσεις συντάξεων λόγω παράλληλης ασφάλισης, από αφαίρεση κρατήσεων ασθένειας και από παρατάσεις συντάξεων αναπηρίας. Τα ποσά ξεπερνούν για ορισμένες περιπτώσεις τις 2.500 ευρώ.

3.Πληρωμές αναδρομικών για συντάξεις χηρείας του Δημοσίου στις οποίες κατόπιν απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποδίδεται μεγαλύτερο ποσό για το διάστημα από 13/5/2016 ως 30/4/2019, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν σε αυτό το διάστημα, έπρεπε να πάρουν το 50% επί της αρχικής σύνταξης που λάμβαναν οι θανόντες σύζυγοι, ενώ ο ΕΦΚΑ τους κατέβαλε το 50%, αφού προηγουμένως είχε επανυπολογίσει τη σύνταξη των θανόντων σε μικρότερο ποσό από την αρχική. Οι διαφορές που θα πάρουν οι χήρες που δικαιώθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι από 4.000 ευρώ ως και τα 7.789 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην κατοχή του το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

4.Πληρωμές αναδρομικών από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που η επιβολή της για το διάστημα Φεβρουαρίου 2017-Δεκεμβρίου 2018 (23 μήνες) κρίθηκε αντισυνταγματική για τις συντάξεις του Δημοσίου. Παρότι η απόφαση περί αντισυνταγματικότητας αφορά όλους τους συνταξιούχους, όπως άλλωστε αναφέρεται και σε γνωμοδότηση που είχε εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους όταν είχε βγει η απόφαση περί αντισυνταγματικότητας, εντούτοις τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας ισχυρίζονται ότι αναδρομικά δικαιούνται μόνον όσοι έχουν κάνει προσφυγές που είναι περίπου 9.000 συνταξιούχοι, σε σύνολο 340.000 οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν επιστροφή των κρατήσεων ΕΑΣ για αυτούς τους 23 μήνες. Τα ποσά όσων πληρώνονται αναδρομικά από την ΕΑΣ φτάνουν ως και 8.500 ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο είναι στα 2.500 ευρώ.

Για την ΕΑΣ ανοίγει όμως και νέο ζήτημα καθώς όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» (σελ. 4-5) έχει γίνει η πρώτη προσφυγή από συνταξιούχους του ΟΤΕ με την οποία ζητείται να καταργηθεί ο τρόπος που αυτή επιβάλλεται σε όλο το ποσό της σύνταξης και να εφαρμοστεί το αναλογικό σύστημα που προτείνεται και σε γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το υπουργείο Εργασίας τον Μάιο του 2024. Το υπουργείο Εργασίας είχε εξετάσει διάφορα σενάρια για να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ και να γίνει πιο δίκαιος, αλλά τελικά αποφασίστηκε να παγώνει η κράτηση κάθε φορά που αυξάνονται οι συντάξεις, αντί να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο σύστημα. Με την προσφυγή που κατατέθηκε όμως είναι πολύ πιθανό το δικαστήριο να αποφασίσει την αλλαγή του υπολογισμού όπως προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη, και αν αυτό γίνει, τότε οι 450.000 συνταξιούχοι που έχουν κρατήσεις ΕΑΣ θα πληρώνουν λιγότερα.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Αναδρομικά σε συντάξεις χηρείας

Αναδρομικά σε συντάξεις χηρείας αναγνωρίζει ότι οφείλει ο ΕΦΚΑ, τα οποία όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του έχει σκοπό να τα καταβάλει, σε συμμόρφωση με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με το ντοκουμέντο που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ο ΕΦΚΑ αναγνωρίζει ότι οφείλει να καταβάλλει σε χήρα συνταξιούχο του Δημοσίου το ποσό από τη διαφορά των συντάξεων που έλαβε από 1/1/2017 ως 30/4/2019 κα ήταν 14.325,36 ευρώ και αυτών που έπρεπε να λάβει και ήταν 18.474,76 ευρώ. Τα αναδρομικά που θα πάρει η δικαιούχος της σύνταξης χηρείας είναι 4.149 ευρώ.

Η υπόθεση με τις άδικες περικοπές στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου κερδήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από προσφυγή του Συλλόγου ΑΞΙΑ που εκπροσωπεί τις χήρες συνταξιούχων του Δημοσίου. Ο Σύλλογος δικαιώθηκε πλήρως από το Δικαστήριο και τώρα δικαιώνεται με την αναγνώριση και πληρωμή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ. Πέραν τούτου όμως, η απόφαση αποτελεί πιλότο και για τις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν επίσης με περικοπές σε χήρες /χήρους από θανόντες συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Επομένως θα πρέπει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να μεριμνήσει για την ισότιμη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και στις περιπτώσεις των συντάξεων χηρείας του ιδιωτικού τομέα.

Τα αναδρομικά αφορούν σε συντάξεις χηρείας που εκδόθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) στο διάστημα από 13/5/2016 ως τον Απρίλιο του 2019 και οι θανόντες είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατέβαλαν στους δικαιούχους (επιζώντες συζύγους) το 50% της σύνταξης του θανόντος αφού προηγουμένως αυτή είχε επανυπολογιστεί, ενώ ο νόμος προέβλεπε ότι για το διάστημα αυτό οι καταβαλλόμενες συντάξεις δεν μεταβάλλονται με επανυπολογισμό.

Αυτό που έγινε στην πράξη ήταν να πάρουν το 50% σε μικρότερη σύνταξη από αυτή που ελάμβανε ο θανών.

Σημειώνεται ότι με τον νόμο 4611/2019 το ποσοστό των συντάξεων χηρείας από 50% αυξήθηκε στο 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς αναδρομικότητα.

Συντάξεις: Αναδρομικά ως 4.024 ευρώ για επικουρικές – Δώρα με πληρωμές-εξπρές [πίνακες]

Αναδρομικά που φτάνουν ως και 4.024 ευρώ με επιπλέον ποσά από τόκους κερδίζουν οι συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για να τους επιστραφούν οι αντισυνταγματικές μειώσεις 11 μηνών στις επικουρικές τους συντάξεις και στα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Επιστροφές από μειώσεις επικουρικών συντάξεων δικαιούνται οι παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν βγει στη σύνταξη πριν από την 1/1/2015, καθώς με τον νόμο Κατρούγκαλου στις επικουρικές που απονέμονται από 1/1/2015 και μετά, εφαρμόζεται νέος τρόπος υπολογισμού στον οποίο ενσωματώθηκαν οι μειώσεις των Μνημονίων και οι επικουρικές είναι εξαρχής χαμηλότερες από αυτές των παλαιότερων συνταξιούχων.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων επιδικάζουν ποσά από μειώσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 που έγιναν στο 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 μαζί με τόκους.

Μέσα στο 2026 αναμένεται η μαζική έκδοση δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά που περιμένουν περίπου 370.000 συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ασκήσει προσφυγές μέσω ομαδικών αγωγών.

Χωρίς προσφυγές είναι περίπου 800.000 με 900.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι δικαιούνται τις ίδιες επιστροφές και θα πρέπει να αποκατασταθούν με απόφαση της κυβέρνησης για τις μειώσεις που υπέστησαν από τη στιγμή που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Ο ΕΦΚΑ μάλιστα παραιτείται όχι μόνον από την άσκηση ένδικων μέσων στις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά όπως έχει αποκαλύψει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», παίρνει πίσω ακόμη και τα δικόγραφα των εφέσεων που είχε καταθέσει για να αντικρούσει τις αποφάσεις που επιστρέφουν τις άδικες περικοπές στους συνταξιούχους.

Πλέον όλες οι δίκες που είναι σε εκκρεμότητα θα μπορούν να ολοκληρωθούν σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα στάδια για την καταβολή των αναδρομικών περιορίζονται σε δύο: επίδοση της απόφασης στον ΕΦΚΑ και αίτηση για πληρωμή των χρημάτων που δικαιούνται οι συνταξιούχοι εντός τριμήνου.

Τα ποσά που θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι ανά ταμείο παρουσιάζονται στους αναλυτικούς πίνακες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Σύμφωνα με τους πίνακες:

1.Συνταξιούχος ΙΚΑ με επικουρική σήμερα 278 ευρώ προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 1.966 ευρώ.

Συνταξιούχος από ταμείο ΔΕΚΟ με αρχική επικουρική σύνταξη σήμερα 499 ευρώ προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 4.024 ευρώ.

3.Συνταξιούχος του Δημοσίου με επικουρική σύνταξη σήμερα 285 ευρώ προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 2.004 ευρώ.

Συνταξιούχος από άλλο επικουρικό ταμείο (Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτροτεχνιτών, Αρτοποιών, Δικηγόρων, ΕΡΤ , κ.ά.) με επικουρική σύνταξη στα 274 ευρώ προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 1.927 ευρώ.. Συνταξιούχος του ΝΑΤ με επικουρική σύνταξη σήμερα 381 ευρώ προ φόρου δικαιούται αναδρομικά 1.679 ευρώ

Ποιες είναι οι κρατήσεις στις τελικές πληρωμές;

Τα αναδρομικά πληρώνονται μεν με τόκους αλλά έχουν και 5 διαφορετικές κρατήσεις που είναι; α) κράτηση 6% γα ασθένεια στο ποσό των αναδρομικών, πλην τόκων, β) αυτοτελής φορολόγηση 20% στα ποσά των αναδρομικών μετά την αφαίρεση της εισφοράς για ασθένεια πλην τόκων, γ) φόρος 15% επί των τόκων, δ) χαρτόσημο 3% στο σύνολο των τόκων, ε) χαρτόσημο ΟΓΑ 0,6% στο σύνολο των τόκων. Για παράδειγμα συνταξιούχος που δικαιούται αναδρομικά 4.307 ευρώ με τόκο 1.756 ευρώ θα έχει κρατήσεις 1.392 ευρώ και θα πάρει στο χέρι 4.671 ευρώ.

Οι πίνακες με τα τελικά αναδρομικά επικουρικών συντάξεων για όλα τα ταμεία

Επικουρική σύνταξη προ φόρου Αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών Αναδρομικά με Δώρα επικουρικής Από νόμο 4051 Από νόμο 4093 Συνταξιούχοι IKA-ΕΤΕΑΜ 278 € 957 € 385 € 1.966 € 252 € 858 € 352 € 1.776 € 219 € 748 € 308 € 1.546 € 195 € 671 € 264 € 1.373 € 198 € 462 € 121 € 1.029 € 176 € 264 € 110 € 768 € 160 € 231 € 110 € 699 € 150 € 0 € 99 € 437 Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 499 € 1.815 € 1.089 € 4.024 € 467 € 1.606 € 638 € 3.292 € 406 € 1.397 € 561 € 2.870 € 368 € 1.254 € 506 € 2.584 € 304 € 1.034 € 418 € 2.134 € 246 € 847 € 341 € 1.740 € 241 € 803 € 330 € 1.673 € Συνταξιούχοι ΔΗΜΟΣΙΟΥ 347 € 1.188 € 473 € 2.439 € 290 € 997 € 399 € 2.048 € 285 € 976 € 390 € 2.004 € 275 € 945 € 378 € 1.941 € 266 € 913 € 365 € 1.876 € 258 € 882 € 353 € 1.813 € 241 € 328 € 330 € 1.198 € Συνταξιούχοι ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (*) 304 € 1.034 € 418 € 2.134 € 289 € 991 € 396 € 2.035 € 274 € 938 € 375 € 1.927 € 264 € 907 € 363 € 1.864 € 256 € 876 € 350 € 1.800 € 246 € 844 € 338 € 1.734 € 241 € 808 € 330 € 1.678 € 241 € 328 € 330 € 1.198 €

(*)Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτροτεχνιτών, Αρτοποιών, κ.ά.

Συνταξιούχοι ΝΑΤ-ΚΕΑΝ

Επικουρική σύνταξη προ φόρου Αντισυνταγματικές περικοπές 11 μηνών (*) Αναδρομικά με Δώρα επικουρικής 456 € 990 € 2.014 € 381 € 825 € 1.679 € 356 € 154 € 952 € 344 € 143 € 915 € 333 € 132 € 880 € 321 € 132 € 854 € 313 € 121 € 825 € 264 € 110 € 704 €

(*) Οι επικουρικές του ΝΑΤ εξαιρέθηκαν από τη μείωση του νόμου 4051 λόγω προγενέστερης μείωσης 7%, η οποία επιστράφηκε το 2020 για 11 μήνες

Συντάξεις: Παράθυρο για μειώσεις στις κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης, ποιοι πληρώνονται αναδρομικά [πίνακες]

Παράθυρο για μειώσεις στις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) στις κύριες συντάξεις ανοίγει μια νέα δικαστική προσφυγή, η πρώτη ίσως που κατατίθεται για το θέμα αυτό από συνταξιούχους ,με την οποία ζητείται ουσιαστικά να αποφασίσει το Δικαστήριο αν η Εισφορά θα έπρεπε να επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης, όπως συμβαίνει τώρα, ή σε τμήμα της σύνταξης, ώστε να είναι αναλογικότερη και δικαιότερη.

Αν ευοδωθεί η προσφυγή η οποία σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις» κατατέθηκε για λογαριασμό συνταξιούχων του ΟΤΕ, τότε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων της ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις μειώνοντας τα ποσά που παρακρατούνται σήμερα από περίπου 450.000 συνταξιούχους.

Το αναλογικό σύστημα στις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης προτείνεται και σε γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το υπουργείο Εργασίας τον Μάιο του 2024. Το υπουργείο Εργασίας είχε εξετάσει διάφορα σενάρια για τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ μεταξύ των οποίων ήταν η κατάργηση των 8 κλιμακίων που ισχύουν τώρα από 4 κλίμακες με τη λογική της φορολογικής κλίμακας, δηλαδή με κρατήσεις που θα επιβάλλονταν μόνον στα ποσά της κάθε κλίμακας και όχι στο σύνολο της σύνταξης.

Περισσότερο αδικημένοι από τον σημερινό υπολογισμό της ΕΑΣ είναι οι συνταξιούχοι δύο μεγάλων κατηγοριών που είναι:

1.Οσοι λαμβάνουν συντάξεις από 1.785 ευρώ ως 2.080 ευρώ καθώς στην κλίμακα αυτή η εισφορά διπλασιάζεται στο 6% από 3% που είναι για συντάξεις από 1.468 ευρώ ως 1.783 ευρώ.

2.Οσοι λαμβάνουν υψηλές συντάξεις, άνω των 2.200 ευρώ μικτά ή όσοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων που ξεπερνά τα 2.200 ευρώ. Για παράδειγμα στις συντάξεις των 2.500 ευρώ η εισφορά είναι 9% ενώ για συντάξεις άνω των 3.500 ευρώ επιβάλλεται κράτηση ΕΑΣ 13% και 14%. Σε αυτές τις συντάξεις που τις λαμβάνουν περίπου 10.000 συνταξιούχοι οι κρατήσεις είναι επαχθείς καθώς ισοδυναμούν με μια κατώτατη σύνταξη των 500 και 600 ευρώ. Για παράδειγμα συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 3.700 ευρώ ή με άθροισμα κύριων συντάξεων 3.700 ευρώ, έχει κράτηση 518 ευρώ τον μήνα από την ΕΑΣ.

Η ΕΑΣ ξεκινά να επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις από τα 1.468 ευρώ και άνω, ή σε άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.468 ευρώ.

Το σχέδιο που εξεταζόταν από το υπουργείο Εργασίας ως δικαιότερο με βάση το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, προέβλεπε η εισφορά να επιβάλλεται στη διαφορά του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας, και όχι σε όλη τη σύνταξη όπως συμβαίνει τώρα. Για παράδειγμα αντί για κράτηση 3% στα 1.600 ευρώ, να υπάρχει κράτηση στη διαφορά σύνταξης από τα 1.468 ευρώ ως τα 1.600 ευρώ, δηλαδή στο ποσό των 132 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο συντελεστής θα ήταν 15% αλλά θα υπολογιζόταν στο τμήμα σύνταξης από τα 1.468 ως τα 1.800 ευρώ και όχι σε όλο το ποσό. Τώρα με εισφορά 3% στα 1.600 ευρώ ο συνταξιούχος δίνει 48 ευρώ το μήνα για την ΕΑΣ ενώ με κράτηση 15% στα 132 ευρώ θα καταβάλλει 20 ευρώ.

Το κόστος αυτού του σχεδίου είναι περίπου στα 150 εκατ. ευρώ καθώς όλοι οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν μεν ΕΑΣ αλλά χαμηλότερη.

Σχέδιο για αναμόρφωση της ΕΑΣ με 4 κλίμακες

Στην περίπτωση που το δικαστήριο δικαιώσει την προσφυγή των συνταξιούχων για την Εισφορά Αλληλεγγύης με βάση το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για αναλογική κράτηση, τότε το επικρατέστερο σχέδιο που θα εξεταστεί σύμφωνα με όσα είχαν επεξεργαστεί οι υπηρεσίες του υπουργείου στο παρελθόν είναι να επιλεγούν τέσσερις κλίμακες για την ΕΑΣ με ποσοστά 15% για το τμήμα σύνταξης από τα 1.400 ευρώ μέχρι 1.800 ευρώ, 20% για το τμήμα σύνταξης από τα 1.800 ευρώ ως τα 2.200 ευρώ, 25% από τα 2.200 ευρώ ως τα 2.800 ευρώ και πιθανώς 28% από 2.800 ευρώ και άνω.

Με το σενάριο για 4 κλίμακες, οι συνταξιούχοι με αποδοχές άνω των 1.468 ευρώ, θα έχουν έξτρα αύξηση από τη μείωση των κρατήσεων ΕΑΣ.

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.500 ευρώ κύρια σύνταξη μικτά, έχει σήμερα κράτηση 45 ευρώ με ποσοστό 3% σε όλη τη σύνταξη. Αν εφαρμοζόταν το σχέδιο με τις νέες κλίμακες θα είχε κράτηση 15% μόνο στο τμήμα σύνταξης των 32 ευρώ δηλαδή θα κατέβαλε 5 ευρώ.

*Συνταξιούχος που λαμβάνει 2.090 ευρώ κύρια σύνταξη μικτά, έχει σήμερα κράτηση 146,3 ευρώ με ποσοστό 7% σε όλη τη σύνταξη. Αν εφαρμοζόταν το σχέδιο με τις νέες κλίμακες θα είχε κράτηση 20% μόνο στο τμήμα σύνταξης των 290 ευρώ δηλαδή θα κατέβαλε 58 ευρώ.

*Συνταξιούχος που λαμβάνει 2.800 ευρώ κύρια σύνταξη μικτά, έχει σήμερα κράτηση 280 ευρώ με ποσοστό 10% σε όλη τη σύνταξη. Αν εφαρμοζόταν το σχέδιο με τις νέες κλίμακες θα είχε κράτηση 25% μόνο στο τμήμα σύνταξης των 600 ευρώ δηλαδή θα κατέβαλε 150 ευρώ.

Ποιοι πληρώνονται αναδρομικά έως 8.556 ευρώ από τις κρατήσεις της ΕΑΣ

Αναδρομικά από τις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που φτάνουν ως τα 8.556 ευρώ πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που κατέθεσαν αγωγές διεκδικώντας την επιστροφή των κρατήσεων για 23 μήνες.

Εκτιμάται ότι εκκρεμούν περίπου 9.000 αγωγές συνταξιούχων του Δημοσίου οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τα εδικά μισθολόγια. Ωστόσο τις ίδιες επιστροφές δικαιούνται και όσοι δεν προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς καλύπτονται από την αρχική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (την 244/2017) που έκρινε ότι οι κρατήσεις ΕΑΣ στις συντάξεις του Δημοσίου ήταν αντισυνταγματικές από τον Φεβρουάριο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.

H κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης κρίθηκε αντισυνταγματική για τη διετία 2017-2018 με αποφάσεις της Ολομέλειας τοου Ελεγκτικού Συνεδρίου για περίπου 340.000 συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η πληρωμή των αναδρομικών για την ΕΑΣ προς το παρόν αφορά συνταξιούχους του Δημοσίου που κερδίζουν τις επιστροφές με ατομικές προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τις οποίες οι περισσότεροι άσκησαν μετά την πρώτη απόφαση που βγήκε το Φεβρουάριο του 2017 (η απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017).

Γιατί δεν προχώρησε το σχέδιο μείωσης της ΕΑΣ από το υπουργείο Εργασίας

Το υπουργείο Εργασίας δεν προχώρησε στην αναμόρφωση της ΕΑΣ, επειδή είχε κόστος 150 εκατ. ευρώ. Αντί αυτού τιμαριθμοποίησε τις ισχύουσες κλίμακες κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ώστε κάθε φορά που αυξάνονται οι συντάξεις να αυξάνονται και οι κλίμακες της εισφοράς και έτσι οι συνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται με επιπλέον κράτηση επειδή αυξάνεται η σύνταξή τους αλλά πληρώνουν λίγο πολύ τα ίδια. Για παράδειγμα, όσοι λόγω της αύξησης της σύνταξής τους κατά 2,4% θα περνούσαν στη δεύτερη κλίμακα ΕΑΣ με κράτηση 6% αντί 3%, θα παραμείνουν στην πρώτη κλίμακα με 3%. Ωστόσο η στρέβλωση παραμένει καθώς η ΕΑΣ πιάνει όλο το ποσό.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν από 1.400 ευρώ ως 1.468 ευρώ κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης, με την τιμαριθμοποίηση που εφαρμόζεται από το 2025. Αν δεν υπήρχε η τιμαριθμοποίηση θα πλήρωναν εισφορά.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι με συντάξεις πάνω από 2.000 ευρώ πληρώνουν τις υψηλότερες κρατήσεις ΕΑΣ (7% ως 14%) χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα καθώς δεν περιλαμβάνονται σε κανένα από τα μέτρα ενίσχυσης που κατά καιρούς ανακοινώνει η κυβέρνηση (π.χ. επίδομα 250 ευρώ), πλην της μείωσης της φορολογίας που ισχύει για όλους.

Αναδρομικά ΕΑΣ για συνταξιούχους Ειδικών Μισθολογίων του Δημοσίου

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 3.100 € 1.828 € 372 € 8.556 € 3.050 € 1.803 € 366 € 8.418 € 2.600 € 1.624 € 234 € 5.382 € 2.525 € 1.586 € 227 € 5.221 € 2.450 € 1.547 € 221 € 5.083 € 2.375 € 1.509 € 214 € 4.922 € 2.300 € 1.497 € 161 € 3.703 € 2.225 € 1.457 € 156 € 3.588 € 2.075 € 1.379 € 145 € 3.335 €

Αναδρομικά ΕΑΣ για απόστρατους

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 2.910 € 1.734 € 349 € 8.027 € 2.530 € 1.588 € 228 € 5.244 € 2.245 € 1.468 € 157 € 3.611 € 1.990 € 1.346 € 119 € 2.737 € 1.795 € 1.316 € 108 € 2.484 € 1.730 € 1.279 € 104 € 2.392 € 1.665 € 1.273 € 50 € 1.150 € 1.600 € 1.235 € 48 € 1.104 € 1.535 € 1.197 € 46 € 1.058 €

Αναδρομικά ΕΑΣ για πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών 2.435 € 1.540 € 219 € 5.037 € 2.150 € 1.418 € 151 € 3.473 € 2.000 € 1.430 € 120 € 2.760 € 1.865 € 1.280 € 112 € 2.576 € 1.700 € 1.293 € 51 € 1.173 € 1.550 € 1.206 € 47 € 1.081 € 1.475 € 1.163 € 44 € 1.012 € 1.425 € 1.144 € 25 € 575 € 1.400 € 1.144 € 0 0

Η ισχύουσα κλίμακα κρατήσεων για την ΕΑΣ στις κύριες συντάξεις