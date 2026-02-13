Σύμφωνα με το onlarissa.gr τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο αδερφός του στη βεράντα του διαμερίσματος του.
Αναμένεται η ιατροδικαστική για να διασαφηνιστούν τα αίτια από τα οποία ο άνδρας έχασε τη ζωή του.
