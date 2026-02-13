Σε ένα μικρό περιφερειακό θέατρο ανεβαίνει μια πολυπρόσωπη παράσταση, μια απαιτητική παραγωγή με 12μελή θίασο, αληθινός άθλος σε μια εποχή ισχνών αγελάδων και εκπτώσεων.

Το έργο διακωμωδεί τα ερωτικά παθήματα του Φάλσταφ, ενός ξεπεσμένου ιππότη. Μια φάρσα έξυπνα δομημένη και μια περιπέτεια γεμάτη από παρεξηγήσεις που προκαλούν πολύ γέλιο, αναπτύσσεται γύρω από την προσπάθεια του Φάλσταφ να κερδίσει τις καρδιές των κυριών της πόλης. Τα βασικά θέματα του έργου είναι η αγάπη, ο γάμος, η ζήλια, η εκδίκηση, η κοινωνική τάξη και ο πλούτος. Με πολλά ερωτικά υπονοούμενα και πολύ σαρκασμό.

Το χωρατό, η αφέλεια, η σοβαροφάνεια, οι γκάφες και οι παρεξηγήσεις μεταξύ των χαρακτήρων δίνουν το κωμικό αποτέλεσμα. Οι χαρακτήρες ανήκουν στη μεσαία τάξη. Ο επίδοξος εραστής και οι γυναίκες του έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αυτήν την ηθογραφική φάρσα. Είναι ένα έργο γεμάτο ενέργεια και γρήγορη δράση.

Μια παράσταση μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαντέλη, όπου όλοι οι ηθοποιοί με προεξέχουσα τη Μαίρη Βιδάλη (στον ρόλο της κ. Φόρντ), καταθέτουν πολύ καλές ερμηνείες. Στο πλευρό της ο Μπάμπης Χατζηδάκης στον κεντρικό ρόλο του Φάλσταφ, η πρωταγωνίστρια της οπερέτας της Λυρικής Σκηνής Λυδία Αγγελοπούλου, για πρώτη φορά στο Διάχρονο θέατρο, ο Σταύρος Παρχαρίδης (στον πληθωρικό ρόλο του κ. Φόρντ), ο οποίος υπογράφει και την εύστοχη μουσική διασκευή και τους στίχους του έργου και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος. Συμπρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά οι: Κώστας Ζέκος, Γιώργος Καπετανάκος, Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Σατιλμής, Αιμιλία Σπαχάι, Δημήτρης Τσάκωνας, και η Έφη Χαντζούλη στον ρόλο της Προκομμένης. Ένας …καλοκουρδισμένος θίασος, με ηθοποιούς που λειτουργούν τόσο ως μονάδες, όσο και συλλογικά.

Ωραία μουσική και τραγούδια, ειδικά για την παράσταση, από τον Θάνο Γεωργουλά.

Τα εντυπωσιακά κοστούμια εποχής είναι της Βάνιας Αλεξαντρόβνα, τα σκηνικά της Ιωάννας Κατσιαβού και οι φωτισμοί του Γιώργου Δανεσή.

ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ

Μουσική κωμωδία “Οι Εύθυμες Κυράδες’’ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Μουσική διασκευή: Σταύρος Παρχαρίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαντέλη

Μουσική-τραγούδια: Θάνος Γεωργουλάς

Σκηνικά: Ιωάννα Κατσιαβού

Κοστούμια: Βάνια Αλεξαντρόβνα

Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής

VideoArt – φωτογραφίες: Αντώνης Μανδρανής

Πρόγραμμα: Εκδόσεις Δρόμων

Αφίσα: mapcreations.gr

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Τσάκωνας

Πρωταγωνιστούν:Μαίρη Βιδάλη, Μπάμπης Χατζηδάκης, Λυδία Αγγελοπούλου, Σταύρος Παρχαρίδης, Γιώργος Γιαννακόπουλος

Συμπρωταγωνιστούν [αλφαβητικά]: Κώστας Ζέκος, Γιώργος Καπετανάκος, Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Σατιλμής, Αιμιλία Σπαχάι, Δημήτρης Τσάκωνας, και η Έφη Χαντζούλη.

ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ: Πυθέου 50- 52, Αθήνα, τηλ. 2107233229

Στάση ΜΕΤΡΟ Αγ. Ιωάννης (έξοδος Κασομούλη)

Επισκεφτείτε την σελίδα του ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΙΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗ στο facebook: https://www.facebook.com/Diachrono.Theatro

Ημέρες και ώρα παραστάσεων: Φεβρουάριος Σάββατο 9μμ και Κυριακή 7:30μμ Μάρτιος, Απρίλιος κάθε Τετάρτη 7:30μμ

Διάρκεια παράστασης: 150’. Διάλειμμα: Ναι

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 15 €

Μειωμένο (άνω των 65, Φοιτητές): 12 €

ΑΜΕΑ, ΑΤΕΛΕΙΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ: 5 €

Σύλλογοι: 10 €

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/euthimes-kirades-diaxrono-theatro/

και στο ταμείο του θεάτρου (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ στο 2107233229).