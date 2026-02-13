Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δεκαετίες μάχης του Κένεντι με τον εθισμό και τη σημασία των ομάδων υποστήριξης για τη διατήρηση της αποκατάστασης, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο υπουργός τόνισε: «Ξέρω ότι αυτή η ασθένεια θα με σκοτώσει. Αν δεν τη θεραπεύσω — και για μένα αυτό σημαίνει να πηγαίνω σε συναντήσεις κάθε μέρα — είναι καταστροφική για τη ζωή μου». Μαζί με τον Βον, δημιούργησαν μια ανεπίσημη «πειρατική» ομάδα αποκατάστασης, που συνέχισε να συναντιέται παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, ενισχύοντας τη συνέχεια της θεραπείας.

Η αναφορά για το σνίφτισμα κοκαΐνης προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Protect Our Care ζήτησε την παραίτηση του Κένεντι, χαρακτηρίζοντάς τον «το πιο επικίνδυνο, ανεπαρκώς προετοιμασμένο και ακατάλληλο πρόσωπο που ανέλαβε ποτέ μια τόσο κρίσιμη ομοσπονδιακή υπηρεσία». Ο πρόεδρος της οργάνωσης, Μπραντ Γούντχαουζ, περιορίστηκε σε ένα μονολεκτικό «Παραίτηση». Στο δημόσιο πεδίο, πολιτικοί και χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες για την ικανότητά του να χειριστεί ζητήματα δημόσιας υγείας. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάλκολμ Κενιάτα έγραψε στο X: «Για κάποιο λόγο δεν εμπιστεύομαι αυτόν τον άνθρωπο σε θέματα δημόσιας υγείας».

Το ιστορικό του Κένεντι περιλαμβάνει δημόσιες ομολογίες για εθισμό και δύο συλλήψεις σχετικές με ναρκωτικά — το 1970 για κατοχή κάνναβης και το 1983 για κατοχή ηρωίνης, περιστατικό που ο ίδιος θεωρεί καθοριστικό για την πορεία του προς την αποτοξίνωση και την απεξάρτηση. Στη συνέντευξη υπενθύμισε τη σημασία της καθημερινής συμμετοχής σε ομάδες υποστήριξης, χαρακτηρίζοντας τον εθισμό «ασθένεια» με σοβαρές συνέπειες στη ζωή του.

Οι δηλώσεις του αναμένεται να συνεχίσουν να πυροδοτούν αντιδράσεις, καθώς παρακολουθείται στενά η στάση νομοθετών, οργανισμών υγείας και του κοινού απέναντι στον επικεφαλής της ομοσπονδιακής υγειονομικής πολιτικής των ΗΠΑ.