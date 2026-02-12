Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 92-86 των Σέρβων, οι οποίοι υποχώρησαν στο 16-12 και απώλεσαν την ευκαιρία να κάνουν άλμα οκτάδας.

Στο 18-9, με αγώνα λιγότερο, τον οδήγησαν οι Σάσα Βεζένκοφ (23π. με 3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, Εβάν Φουρνιέ (18π. με 4/10 τρίποντα και 3 ριμπάουντ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (17π. με 4/9 τρίποντα) κι ενώ 10 ασίστ μοίρασε ο Τόμας Ουόκαπ (5π.).

Ο Ερυθρός Αστέρας που βρέθηκε στο -14, αλλά κατάφερνε να μειώνει, απειλώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό (ο Τσίμα Μονέκε με τρίποντο έκανε το 90-86 στα 25΄΄) υποχώρησε στο 16-12. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς μετά από αυτήν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Τζόρνταν Ενβόρα σημείωσε 21 πόντους με 2/6 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέτυχε 15 πόντους με 1/7 τρίποντα (!), ενώ 11 πόντους με 1/6 τρίποντα και 8 ασίστ είχε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Οι Σέρβοι μάζεψαν 38 ριμπάουντ έναντι τα 32 του Ολυμπιακού. Όμως, τη διαφορά έκαναν τα 14/35 τρίποντα έναντι των 8/26 των Σέρβων. Ο Ερυθρός Αστέρας ευστόχησε όμως σε 25/42 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός σε 16/12 δίποντα. Ο Ολυμπιακός είχε 23 ασίστ για 14 λάθη και οι φιλοξενούμενοι 18 ασίστ για 13 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

Με 5 διαδοχικούς πόντους του Μοτιεγιούνας και τρίποντο του Κάλινιτς, ο Ερυθρός Αστέρας αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό και προηγήθηκε με 2-8 μέσα στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε τον Σέρβο σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ τροφοδοτώντας τον στη ρακέτα, ο Ουόκαπ βρήκε στόχο έξω από τα 6.75 και μαζί με τους 5 πόντους του Ουόρντ, η ομάδα του Πειραιά με σερί 8-0 προσπέρασε με 10-8. O Σάσα Βεζένκοφ άνοιξε λογαριασμό στη στατιστική του σε πόντους σημειώνοντας 6 και με δύο εύστοχα τρίποντα του Ντόρσεϊ, η ομάδα του Πειραιά προσπέρασε με +6, 24-18. Κι όταν ο Μπάτλερ μείωσε σε 24-20 (σκορ 1ης περιόδου), ο Νίκολα Κάλινιτς μετρούσε 2 εύστοχα τρίποντα για την ομάδα του Βελιγραδίου. Οι Πειραιώτες τέλειωσαν το 1ο δεκάλεπτο με 7 ασίστ για 2 λάθη.

Η ευστοχία του Εβάν Φουρνιέ δύο φορές και του Σακίλ ΜακΚίσικ μία από τα 6.75 στις αρχές της 2ης περιόδου απογείωσε τον Ολυμπιακό. Τα 0/3 τρίποντα του Άλεκ Πίτερς δεν επηρέασαν τους Πειραιώτες που με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη ρακέτα είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους. Και μετά τα καρφώματα του Τζόουνς, ο Ντόντα Χολ μπήκε στη θέση του προσφέροντας κι αυτός εντυπωσιακές φάσεις και καρφώματα. Με επιμέρους σκορ 18-8 οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκαν για πρώτη φορά στο +14 (42-28). Για να πετύχει τους πρώτους δύο πόντους του ο Πίτερς (44-30) μετά το δίποντο του Ενβόρα (9 πόντους έως τότε). Μοτιεγιούνας και Ενβόρα απέτρεψαν μία μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων και βάζοντας την μπάλα στο καλάθι, μείωσαν για τον Ερυθρό Αστέρα σε 47-40. Ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στο α΄ μέρος, Εβάν Φουρνιέ με 2/2 βολές έκανε το 49-40 φτάνοντας τους 14 προσωπικούς πόντους. Για ν’ ακολουθήσει σερί 5-0 των φιλοξενούμενων από τρίποντο του Μπάτλερ και δίποντο του Μίλερ ΜακΙντάιρ, για το 49-45. Ο Ολυμπιακός είχε 8/19 τρίποντα (5/13 ο Ερυθρός Αστέρας), αλλά υστερούσε στα ριμπάουντ με 12 έναντι 18 των Σέρβων (τα 5 είχε μαζέψει ο Τσίμα Μονέκε). Πρώτος σκόρερ της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν ο Τζόρνταν Ενβόρα με 12 πόντους.

Στο καλάθι πλησίασε ο Ερυθρός Αστέρας (49-47) μετά το άστοχο τρίποντο του Ουόρντ και το εύστοχο δίποντο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Αν και αμυντικά δεν «έπιαναν» την απόδοση που μπορούσαν, επιθετικά δεν είχαν πρόβλημα οι παίκτες του Μπαρτζώκα. Με τρίποντα από Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ απομακρύνθηκαν (61-53). Ο Βεζένκοφ με ένα ακόμη τρίποντο έδωσε αέρα οκτώ πόντων στην ομάδα του (66-58) κι ενώ ο Ενβόρα μετρούσε 17 πόντους με 2/4 τρίποντα. Ο Μπολομπόι μπήκε αντί του Μοτιεγιούνας και έκανε φάουλ στον Μιλουτίνοφ, για το 68-58 του Ολυμπιακού. Ο Μπολομπόι θα σημείωνε 9 πόντους μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου εκθέτοντας την άμυνα του Ολυμπιακού και χάρη στους οποίους οι Σέρβοι έμεναν εντός παιχνιδιού (72-68 στο τέλος της 3ης περιόδου).

Ο Νιλικίνα σημείωσε έξω από τα 6.75 τους πρώτους πόντους στο ματς με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου (75-68). Για να σημειώσει έξι σερί πόντους για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ (με εντυπωσιακό κάρφωμα, αλλά και αστοχώντας σε 2/5 βολές) με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 81-74. Ο Ερυθρός Αστέρας απάντησε με δίποντο του Μίλερ ΜακΙντάιρ και βολή του Μονέκε πλησιάζοντας στο -4 (81-77), στα 4:13΄΄ πριν τη λήξη. Ο Εβάν Φουρνιέ με δύο διαδοχικά εύστοχα σουτ έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό κι ενώ με μία βολή του Μπάτλερ και καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Ερυθρός Αστέρας ήταν στο -5 (85-80) στα 2:12’’ πριν το φινάλε. Ο Μπάτλερ ευστόχησε σε μία ακόμη βολή μετά το φάουλ του Ουόκαπ (85-81), για να ρίξει στον παρκέ τον Ντόρσεϊ αντί του ΜακΚίσικ ο Μπαρτζώκας. Για να δώσει αέρα νικητή στον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ με τρίποντο από τα 9+ μέτρα στα 54΄΄ (88-81). Ο Τσίμα Μονέκε έστειλε για βολές τον Τζόουνς (90-81). Ενβόρα με δίποντο και Μονέκε με τρίποντο έκαναν το 90-86 στα 25΄΄ και ο Ντόρσεϊ με 2/2 βολές από το 4ο φάουλ του Ενβόρα, στα 21΄΄ διαμόρφωσε το τελικό σκορ (92-86), αφού μετά το λάθος του Μονέκε, ο Φουρνιέ κράτησε την μπάλα στα χέρια και άφησε τον χρόνο να κυλήσει.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1 τρίποντο, 10 ασίστ, 2 λάθη), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ), Γουορντ 7 (3/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 23 (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 17 (1/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Χολ 2, ΜακΚίσικ 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Τζόουνς 4 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 18 (2/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (4/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μπάτλερ 15 (3/8 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 6 (2), Ιζούντου 4, Μοτιεγιούνας 9 (3/3 δίποντα, 3/5 βολές), Μπόλομποϊ 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Νουόρα 21 (7/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οτζελέγε 2, Μονέκε 9 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντος Σάντος

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 16/26 δίποντα, 14/35 τρίποντα, 18/25 βολές, 32 ριμπάουντ (22 αμνυντικά – 10 επιθετικά), 23 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 14 λάθη, 20 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ερυθρού Αστέρα: 25/42 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 12/19 βολές, 38 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 15 επιθετικά), 18 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 23 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 29η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (25/2 στις 20:00), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές (25/2 στις 21:30).