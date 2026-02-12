Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβανοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να παραμείνει στο γκρουπ των μεγάλων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας στο Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοί και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας». Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στην κορυφαία λίγκα του Nations League, τη League A, αποτελεί ιστορική στιγμή και παράλληλα μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των διεθνών.

Αναλυτικά οι όμιλοι που δημιουργήθηκαν για την League Α:

Όμιλος Α’:

Γαλλία Ιταλία Βέλγιο Τουρκία

Όμιλος Β’:

Γερμανία Ολλανδία Σερβία Ελλάδα

Όμιλος Γ’:

Ισπανία Κροατία Αγγλία Τσεχία

Όμιλος Δ’:

Πορτογαλία Δανία Νορβηγία Ουαλία

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΗΣ

Η προϊστορία απέναντι στα «Πάντσερ» είναι η πιο δύσκολη για την Ελλάδα, καθώς σε 10 αναμετρήσεις δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσουμε τη νίκη. Το ρεκόρ για την Εθνική μας είναι 0-7-3, με γκολ 32-10 υπέρ των Γερμανών. Πιο πρόσφατη συνάντηση ήταν το φιλικό του Ιουνίου του 2024 (2-1 υπέρ των Γερμανών), ενώ αξέχαστος παραμένει ο προημιτελικός του Euro 2012 (4-2).

07/06/2024: Γερμανία – Ελλάδα 2-1 (Φιλικό)

22/06/2012: Γερμανία – Ελλάδα 4-2 (Προημιτελικός Euro 2012)

28/03/2001: Ελλάδα – Γερμανία 2-4 (Προκριματικά Μουντιάλ)

02/09/2000: Γερμανία – Ελλάδα 2-0 (Προκριματικά Μουντιάλ)

17/06/1980: Ελλάδα – Γερμανία 0-0 (Euro 1980)

11/10/1975: Γερμανία – Ελλάδα 1-1 (Προκριματικά Euro)

20/11/1974: Ελλάδα – Γερμανία 2-2 (Προκριματικά Euro)

22/11/1970: Ελλάδα – Γερμανία 1-3 (Φιλικό)

22/10/1961: Γερμανία – Ελλάδα 2-1 (Προκριματικά Μουντιάλ)

20/11/1960: Ελλάδα – Γερμανία 0-3 (Προκριματικά Μουντιάλ)

Παρόμοια είναι η εικόνα και απέναντι στην Ολλανδία, όπου η Ελλάδα έχει καταφέρει να κερδίσει μόλις μία φορά σε 11 παιχνίδια κι αυτή σε φιλικό. Το ρεκόρ για την Εθνική μας είναι 1-1-9, με γκολ 24-3 (!) υπέρ των Ολλανδών. Η μοναδική “Γαλανόλευκη” νίκη σημειώθηκε σε φιλικό το 2016 (1-2), ενώ οι δύο πρόσφατες ήττες στα προκριματικά του Euro 2024 (3-0 και 0-1) είναι ακόμα… νωπές.

16/10/2023: Ελλάδα – Ολλανδία 0-1 (Προκριματικά Euro)

07/09/2023: Ολλανδία – Ελλάδα 3-0 (Προκριματικά Euro)

01/09/2016: Ολλανδία – Ελλάδα 1-2 (Φιλικό)

28/04/2004: Ολλανδία – Ελλάδα 4-0 (Φιλικό)

04/12/1991: Ελλάδα – Ολλανδία 0-2 (Προκριματικά Euro)

21/11/1990: Ολλανδία – Ελλάδα 2-0 (Προκριματικά Euro)

16/12/1987: Ελλάδα – Ολλανδία 0-3 (Προκριματικά Euro)

25/03/1987: Ολλανδία – Ελλάδα 1-1 (Προκριματικά Euro)

14/04/1982: Ολλανδία – Ελλάδα 1-0 (Φιλικό)

11/06/1980: Ολλανδία – Ελλάδα 1-0 (Euro 1980)

16/02/1972: Ελλάδα – Ολλανδία 0-5 (Φιλικό)

Απέναντι στη Σερβία, το παρελθόν πάει… περίπατο, με μόλις 2 ματς και αυτά φιλικά, ένα το 2010 κι ένα το 2014

18/11/2014: Ελλάδα – Σερβία 0-2 (Φιλικό)

11/08/2010: Σερβία – Ελλάδα 0-1 (Φιλικό)

Nations League: Αυτή είναι η καινοτομία με τo νέο μεγάλο παράθυρο για τις Εθνικές

Το Nations League 2026/27 θα φέρει μια νέα καινοτομία, αφού θα είναι η πρώτη φορά που θα εισαχθεί ένα ενιαίο μεγάλο παράθυρο για τις Εθνικές το φθινόπωρο.

Η League Phase θα ξεκινήσει με μια παρατεταμένη διεθνή περίοδο από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες θα παίξουν τέσσερις αγώνες του UEFA Nations League σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αλλαγή αυτή θα βάλει τέλος στα δύο διαφορετικά παράθυρα, τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη.

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων:

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

* Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.