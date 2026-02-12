Ο 50χρονος life coach και υπνοθεραπευτής δημοσίευσε στο Instagram μια ασπρόμαυρη, ιδιαίτερα ρομαντική φωτογραφία, στην οποία το ζευγάρι φιλιέται με κλειστά μάτια.

«HBD MY ❤️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αφιερώνοντας το στιγμιότυπο στην ηθοποιό των «Friends», που στο παρελθόν υπήρξε σύζυγος του Μπραντ Πιτ.

Στη φωτογραφία, η Άνιστον φορά ένα σκούρο αμάνικο τοπ και μακρύ κολιέ, ενώ ο Κέρτις εμφανίζεται με μαύρο πουκάμισο και τα χαρακτηριστικά γκρίζα μαλλιά του. Παράλληλα, ο ίδιος μοιράστηκε και μια ακόμη σπάνια εικόνα του ζευγαριού, αυτή τη φορά πάνω σε πολυτελές γιοτ, όπου γελούν ξέγνοιαστα αγκαλιασμένοι, με φόντο τη θάλασσα.

Η ηθοποιός δείχνει κομψή με μαύρο αέρινο μάξι φόρεμα, χρυσά κοσμήματα και βραχιόλια, ενώ ο Κέρτις επιλέγει λευκό λινό πουκάμισο και παντελόνι σε γήινους τόνους.

Οι ακόλουθοι του Κέρτις έσπευσαν να σχολιάσουν με ενθουσιασμό, χαρακτηρίζοντάς τους «το τέλειο ζευγάρι» και εκφράζοντας τη χαρά τους που «βρήκαν ο ένας τον άλλον».

Το ζευγάρι έκανε επίσημη την παρουσία του στα social media τον περασμένο Νοέμβριο, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Κέρτις. Τότε, η Άνιστον είχε ανεβάσει μια αντίστοιχη ασπρόμαυρη φωτογραφία από το πάρτι του, γράφοντας: «Happy birthday my love. Cherished».

Στη συγκεκριμένη εικόνα, η ηθοποιός τον αγκαλιάζει από πίσω, με τα χέρια τους πλεγμένα και χαμόγελα στα πρόσωπά τους.

Ο Τζιμ Κέρτις αυτοπροσδιορίζεται ως «transformational coach και hypnotherapist», ενώ η Άνιστον τον ακολουθεί στα social media εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε διακοπές στη Μαγιόρκα.

Τον περασμένο μήνα, ο Κέρτις ρωτήθηκε για τη σχέση τους στην εκπομπή «Today». Όπως αποκάλυψε, γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων: «Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να μιλάμε. Πήρε χρόνο, αλλά γίναμε πολύ κοντά».

Όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό είναι μαζί, απάντησε: «Μήνες τώρα. Σχεδόν έναν χρόνο», παραδεχόμενος με χαμόγελο ότι… κοκκίνισε.

Η Άνιστον, που έχει παντρευτεί στο παρελθόν τον Μπραντ Πιτ (2000–2005) και τον Τζάστιν Θερού (2011–2017), έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους για τη νέα της σχέση, ωστόσο σε συνέντευξή της στο Elle τον Νοέμβριο μίλησε με θερμά λόγια για τον σύντροφό της.

«Η υπνοθεραπεία είναι ένα από τα πολλά που κάνει. Είναι εξαιρετικός και βοηθά πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός. Θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να ξεπερνούν τα τραύματά τους και να βρίσκουν διαύγεια. Είναι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.