Η παραίτηση σηματοδοτεί τη συνέχεια της αναταραχής που προκλήθηκε από το χειρισμό της υπόθεσης Πίτερ Μάντελσον και έρχεται μετά την αποχώρηση του Μόργκαν ΜακΣουίνι, προσωπάρχη του πρωθυπουργού, και του Τιμ Άλαν, διευθυντή επικοινωνίας του Κιρ Στάρμερ. Πηγές από το πρωθυπουργικό επιτελείο αναφέρουν ότι ο Στάρμερ εξετάζει αναδιάρθρωση του στενού του κύκλου, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει το πολιτικό κόστος των αποκαλύψεων. Η εξέλιξη υπογραμμίζει το εσωτερικό άγχος για τη διαχείριση θεμάτων προσωπικής ευθύνης και πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και την ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις στο επιτελείο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τον σερ Κρις για τη «μακρά και διακεκριμένη σταδιοδρομία» του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ ευγνώμων στον σερ Κρις για τη μακρά και διακεκριμένη σταδιοδρομία του ως δημόσιος λειτουργός, η οποία εκτείνεται σε πάνω από 35 χρόνια, και για την υποστήριξη που μου προσέφερε τον τελευταίο χρόνο». Ο Στάρμερ επιβεβαίωσε επίσης ότι «Συμφώνησα μαζί του πως θα παραιτηθεί σήμερα από τη θέση του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου». Από την πλευρά του ο Κρις Γουόρμαλντ δήλωσε ότι «ήταν τιμή και προνόμιο» η θητεία του και ευχαρίστησε τους μέχρι πρότινος συνεργάτες του. Ο Γουόρμαλντ είχε τοποθετηθεί στη θέση τον Δεκέμβριο του 2024 και, μετά από θητεία μόλις ενός έτους, καταγράφεται ως ο πιο βραχύβιος γενικός γραμματέας κυβέρνησης στη σύγχρονη βρετανική πολιτική ιστορία.

Η άμεση αφορμή για την πολιτική κρίση είναι ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω δημοσιοποίησης αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τα οποία αποκάλυψαν στενούς δεσμούς του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν. Τα έγγραφα έθεσαν υπό αμφισβήτηση την κρίση του πρωθυπουργού και ενίσχυσαν τις φωνές εντός και εκτός του κόμματός του που ζητούν εξηγήσεις ή ακόμη και παραίτηση του Στάρμερ.