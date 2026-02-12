Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την κίνηση την Πέμπτη μαζί με τον διοικητή της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), Λι Ζέλντιν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «μια καταστροφική πολιτική της εποχής Ομπάμα που πλήττει σοβαρά τη βιομηχανία αυτοκινήτων και αυξάνει υπερβολικά τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η κίνηση θα «εξαλείψει πάνω από 1,3 τρισ. δολάρια κόστος κανονισμών και θα μειώσει δραστικά τις τιμές των αυτοκινήτων».

«Αυτή η απόφαση δεν είχε καμία βάση στην πραγματικότητα, καμία απολύτως, και δεν είχε βάση στον νόμο. Αντιθέτως, οι ορυκτές καύσιμες ύλες έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές και έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Κακά πράγματα συνέβησαν, και παρόλα αυτά αυτός ο ριζοσπαστικός κανόνας έγινε η νομική βάση για την “πράσινη απάτη”, μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία… γι’ αυτό, με άμεση ισχύ, καταργούμε την γελοία απόφαση επικινδυνότητας και τερματίζουμε όλα τα επιπλέον πρότυπα εκπομπών αερίων που επιβλήθηκαν αχρείαστα στα οχήματα και τις μηχανές μεταξύ 2012 και 2027 και μετά», πρόσθεσε.

Ο Ζέλντιν χαρακτήρισε την απόφαση «τη μεγαλύτερη πράξη απορρύθμισης στην ιστορία των ΗΠΑ», καταργώντας «το ιερό δισκοπότηρο της υπέρβασης ομοσπονδιακών ρυθμίσεων».

«Πριν από 16 χρόνια, μια ιδεολογική εκστρατεία της κυβέρνησης Ομπάμα ξεκίνησε τη μεγαλύτερη και πιο δαπανηρή ρυθμιστική επέκταση που γνώρισε η χώρα μας», δήλωσε ο Ζέλντιν, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις Ομπάμα και Μπάιντεν ότι χρησιμοποίησαν την απόφαση για να επιβάλουν δαπανηρές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και υποχρεώσεις για ηλεκτρικά οχήματα, περιορίζοντας την επιλογή και την προσιτότητα των καταναλωτών.

Με την κατάργηση της απόφασης του 2009, η EPA δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίζει ουσιαστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, επηρεάζοντας πρότυπα για εργοστάσια, οχήματα και βιομηχανικές μονάδες.

Ειδικοί σε θέματα κλίματος προειδοποιούν ότι η κατάργηση της απόφασης θα περιορίσει σημαντικά την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν τα χειρότερα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, υπέρ της πολιτικής ενεργειακής κυριαρχίας της κυβέρνησης Τραμπ.

«Αν διαπράττεις ένα έγκλημα, είναι έξυπνο να αλλάξεις τον νόμο ώστε να μην είναι πλέον τεχνικά έγκλημα», δήλωσε ο Bill McKibben, επισημαίνοντας ότι η Big Oil δεν περιορίζεται απλώς στο να καταστρέψει το μέλλον, αλλά θέλει να αλλάξει και το παρελθόν.

Ωστόσο, ειδικοί νομικοί εκτιμούν ότι ενδεχόμενες προσφυγές στα δικαστήρια μπορεί να καθυστερήσουν την εφαρμογή της απόφασης για ένα χρόνο ή περισσότερο.

Αν η απόφαση τελικά εφαρμοστεί, σηματοδοτεί ένα δραματικό σημείο για την περιβαλλοντική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς θα ακυρώσει όλες τις ομοσπονδιακές ενέργειες για τον έλεγχο των αερίων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ακυρώνοντας σχεδόν όλη τη νομοθεσία που στηριζόταν στην απόφαση του 2009.