«Πρέπει να κάνουμε συμφωνία γιατί αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό. Αν δεν κάνουμε συμφωνία, θα είναι μία άλλη ιστορία.» Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πριν λίγο ότι πρέπει να κάνουν συμφωνία με το Ιράν, αν και έπρεπε να είχαν κάνει ήδη από την πρώτη φορά. Ωστόσο επέμενε ότι εξαρτάται από τον ίδιο το είδος της συμφωνίας, της δίκαιης συμφωνίας.

🚨TRUMP ON IRAN: “We have to make a deal, otherwise it’s going to be very traumatic.” pic.twitter.com/HgZK9uN6UP — Off The Press (@OffThePress1) February 12, 2026

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε μια «πολύ καλή» συνάντηση την προηγούμενη ημέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο Ισραηλινός ηγέτης δεν επιχείρησε να τον αποτρέψει από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. «Το κατανοεί, αλλά στο τέλος η απόφαση είναι δική μου… Θα μιλάω μαζί τους όσο θέλω», κατέληξε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είχε δηλώσει ότι ελπίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια «καλή συμφωνία» με το Ιράν, αν και τόνισε ότι διατηρεί επιφυλάξεις.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι εξέφρασε τον σκεπτικισμό του και ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε συμφωνία τελικά επιτευχθεί θα πρέπει «να περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία για το Ισραήλ». Μεταξύ αυτών, υπογράμμισε τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και στον ρόλο που, σύμφωνα με το Ισραήλ, παίζει το Ιράν στη στήριξη ένοπλων οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η Χαμάς στη Γάζα και οι Χούθι στην Υεμένη.

«Οι συνθήκες που διαμορφώνει ο Τραμπ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατανοούν πλέον ότι είχαν κάνει λάθος την προηγούμενη φορά που δεν κατέληξαν σε συμφωνία, θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Νετανιάχου λίγο πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον.

Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου δυόμιση ώρες. Ο Τραμπ την περιέγραψε ως «πολύ καλή», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υιοθέτησε τις προτάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Έχουμε μια πολύ στενή, ειλικρινή και ανοιχτή σχέση», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η συζήτηση κάλυψε πολλά θέματα, με κυρίαρχο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε «να ακούσει την άποψή του». «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι Ιρανοί πλέον γνωρίζουν με ποιον έχουν να κάνουν», κατέληξε.