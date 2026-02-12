Ο Ίντι εργαζόταν στη βασιλική κατοικία του Σάντριγχαμ για περισσότερα από 30 χρόνια και υπερηφανευόταν για τα έργα του για τη βασίλισσα Ελισάβετ και αργότερα για τον Κάρολο. Ο αδερφός του, Μαρκ Ίντι, ανέφερε ότι ο Κρις είχε αναλάβει να βάψει μία παγόδα πάνω από ένα άγαλμα του Βούδα στους κήπους του Σάντριγχαμ σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά.

«Τα χρώματα μου φάνηκαν λίγο έντονα», είπε ο Κρις στον αδερφό του, αλλά τα εφάρμοσε όπως του είχαν ζητήσει. Ωστόσο, ο βασιλιάς δεν έμεινε ικανοποιημένος και διέταξε να γίνει νέα βαφή από άλλον εργολάβο. «Μετά από όλη την προετοιμασία, δόθηκε η δουλειά σε κάποιον άλλον. Ήταν συντετριμμένος», πρόσθεσε ο Μαρκ.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Κρις άρχισε να χάνει βάρος, να χάνει όρεξη και να ανησυχεί για την υγεία του, πιστεύοντας ότι μπορεί να είχε καρκίνο. Η ψυχική του υγεία επιδεινωνόταν όσο αυξάνονταν οι ανησυχίες για την υγεία του και τη μείωση της δουλειάς στο Σάντριγχαμ.

Ο Μαρκ Ίντι περιέγραψε τον αδερφό του ως «τέλειο επαγγελματία», που συχνά αναλαμβάνε τις πιο σημαντικές δουλειές για τη βασιλική οικογένεια, όπως το βάψιμο του υπνοδωματίου του Ουίλιαμ και της Κέιτ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η μείωση των έργων από το Σάντριγχαμ και η εισαγωγή νέων εργολάβων τον επηρέασαν βαθιά, με το περιστατικό της παγόδας να γίνεται ιδιαίτερα στρεσογόνο.

Η σύντροφός του, Τζόαννα, ανέφερε ότι έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του τον βρήκε να κάθεται στο σκοτάδι στο σπίτι και φοβόταν ότι ίσως σκεφτόταν να βλάψει τον εαυτό του. Τον βρήκε νεκρό στον κήπο του σπιτιού του στο Σάντριγχαμ στις 10 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.

Ο αστυνομικός Ντέιβιντ Νόρις ανέφερε ότι ο Κρις βρέθηκε κρεμασμένος σε μικρό χώρο ανάμεσα σε αποθήκες. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον αναζωογονήσουν χωρίς επιτυχία. Στο σπίτι βρέθηκαν ένα μπουκάλι ανοιχτό αλκοόλ και ένα χειρόγραφο σημείωμα στο οποίο ο Ίντι ζητούσε συγγνώμη από τους αγαπημένους του: «Πες σε όλους ότι τους αγαπώ πολύ. Λυπάμαι».

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο θάνατός του προήλθε από απαγχονισμό, ενώ ιατρικά στοιχεία έδειξαν ότι είχε επισκεφθεί τον γιατρό του νωρίτερα για απώλεια βάρους και κοιλιακή δυσφορία και είχε αρχίσει αντιдепρεστικά λόγω άγχους και εργασιακού στρες.

Η ιατροδικαστής, Γιβόν Μπλέικ, τόνισε ότι οι ανησυχίες για την υγεία του, σε συνδυασμό με τα προβλήματα εργασίας, οδήγησαν σε επιδείνωση της ψυχικής του υγείας, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία ότι είχε πρόθεση να αυτοκτονήσει.

Η Μπλέικ πρόσθεσε: «Γνωρίζω ότι ήταν άνθρωπος που υπερηφανευόταν για τη δουλειά του. Ήταν αυτοαπασχολούμενος, αλλά έκανε πολλές δουλειές στο Σάντριγχαμ. Ένιωθε ότι είχε αδικηθεί όταν δεν είχε τόση δουλειά όσο πριν και απέδιδε αυτό σε άλλους εργολάβους που χρησιμοποιήθηκαν».

Ο Κρις Ίντι αφήνει πίσω του ένα συγκλονιστικό δράμα πίσω από την πλούσια και αφοσιωμένη του καριέρα στη βασιλική οικογένεια, με τους δικούς του να θρηνούν για τον χαμό του.