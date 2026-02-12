Οι συντάκτες του νομοσχεδίου από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αναφέρουν ως στόχο την προστασία των παιδιών από διαδικτυακό εκφοβισμό, επιβλαβές περιεχόμενο και «αρπακτικά» που δρουν στο διαδίκτυο. Το κείμενο που πέρασε την πρώτη ανάγνωση περιλαμβάνει μηχανισμό ταυτοποίησης μέσω κινητού, τον λεγόμενο Digital Mobile Key, προκειμένου οι γονείς να δίνουν ή να αρνούνται τη συναίνεσή τους. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το μέτρο στοχεύει επίσης στην εφαρμογή της ισχύουσας απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 13 ετών όσον αφορά την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, πλατφόρμες κοινοποίησης και αναπαραγωγής βίντεο ή φωτογραφιών, καθώς και σε υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχηματισμού. Στη συζήτηση τονίστηκε ότι το νομοσχέδιο παραπέμπεται σε σχετικές επιτροπές για περαιτέρω τεχνική και νομική επεξεργασία και ενδέχεται να υποστεί τροποποιήσεις πριν από την τελική ψηφοφορία.

Ο μηχανισμός Digital Mobile Key προβλέπει την ταυτοποίηση γονέα μέσω κινητής τηλεφωνίας και τη διασύνδεση με την πλατφόρμα της εκάστοτε υπηρεσίας, ώστε να επιβεβαιώνεται η γονική συναίνεση πριν από τη δημιουργία λογαριασμού ή την πρόσβαση. Στο κείμενο περιλαμβάνονται τεχνικές και διαδικαστικές προβλέψεις για την επαλήθευση ταυτότητας, τον χειρισμό δεδομένων και την ευθύνη των παρόχων πλατφορμών για την εφαρμογή των περιορισμών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η υποχρέωση των παρόχων να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε περίπτωση απουσίας νόμιμης συναίνεσης, καθώς και να τηρούν μηχανισμούς αναφοράς και επαλήθευσης. Στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης αντιπολιτευόμενοι βουλευτές ζήτησαν διευκρινίσεις για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τη δυνατότητα παράκαμψης των ελέγχων και τις εγγυήσεις σχετικά με την αποθήκευση και χρήση των πληροφοριών ταυτοποίησης.

Η νομοθετική πρωτοβουλία της Πορτογαλίας εντάσσεται σε ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές κύμα μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Τον Ιανουάριο η γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε πρόταση νόμου που απαγορεύει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με αιτιολόγηση τις ανησυχίες για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την ψυχική υγεία. Τον Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που επέβαλε απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών για την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Snapchat, TikTok και YouTube. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρακολουθούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες και τεχνικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής προστασίας των παιδιών, ενώ οι επόμενες κοινοβουλευτικές φάσεις στην Πορτογαλία θα καθορίσουν το τελικό περιεχόμενο και την εφαρμογή των μέτρων.

Σε επόμενο στάδιο οι πλατφόρμες θα κληθούν να προσαρμόσουν τις τεχνικές τους λύσεις και να συνεργαστούν με αρχές και παρόχους κινητής τηλεφωνίας για την εφαρμογή του Digital Mobile Key. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα εξετάσουν εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και θα καθορίσουν τους μηχανισμούς ελέγχου, αναφοράς και εποπτείας της συμμόρφωσης και τις διαδικασίες διαφάνειας προς τους γονείς.