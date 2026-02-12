Ο Γεωργιάδης, σχολίασε ως εξής την ανάρτησή της: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης»…

Η Κωνσταντοπούλου έβγαλε στη φόρα το sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη – Ζητά την παραίτηση Γεωργιάδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την έντονη αντιπαράθεση με τον υπ. Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή επανήλθε με ανάρτησή της στην οποία δημοσιεύει μάλιστα και sms που απέστειλε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε από τον Χρυσοχοϊδη στο μήνυμά της είτε την παραίτηση του Γεωργιάδη, είτε του ίδιου, κατηγορώντας τους για παρακράτος επειδή ο υπ. Υγείας είπε ότι ενημερώθηκε από τη μήνυση που του έκανε η ίδια, μέσω αστυνομικού από το Α.Τ. Εξαρχείων.

Η ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη δημοκρατία».