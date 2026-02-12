Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε στη Βουλή το απόγευμα της Πέμπτης για να απαντήσει στους αισχρούς χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε νωρίτερα εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα» φώναξε ο υπουργός Υγείας, με τον προεδρεύοντα, Γιώργο Γεωργαντά, να αναγκάζεται να ανακαλέσει στην τάξη την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Αφού θύμισε στο Σώμα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο», ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε πως «η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη το 40% της κοινοβουλευτικής ομάδας της έχει αποχωρήσει. Δεν αποκλείεται να μείνουν και τέσσερις βουλευτές ή και να μείνει και μόνη της γιατί κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει».

Τόνισε δε πως ουδέποτε υπερασπίστηκε τη «Βιολάντα», καθώς -όπως είπε ο υπουργός- δεν γνωρίζει καν τον ιδιοκτήτη. «Δεν θα περάσει η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε» είπε και χλεύασε την κατάθεση μήνυσης από την κυρία Κωνσταντοπούλου εναντίον του στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων 9 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, όταν και θα συμπληρωνόταν η τρίμηνη προθεσμία που θα της αφαιρούσε αυτό το δικαίωμα. «Τη Δευτέρα θα κατατεθεί η μήνυση μου, γιατί με είπατε και «κότα». Μάλλον με έχετε μπερδέψει με άλλους». «Εγώ δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και νέα μήνυση» κατέληξε.

Η Κωνσταντοπούλου κατόπιν ανταπάντησε: Κυρία Κεραμέως εξαντληθήκαν οι παρεμβάσεις σας και ήρθε το βαρύ πυροβολικό ο Γεωργιάδης. Να εξηγήσει πώς αλλάζει τις κοινοβουλευτικές καρέκλες σαν τα πουκάμισα. Αλήθεια κύριε Γεωργιάδη δεν ξέρατε τίποτα και απλώς είπατε ότι έχει καλή φήμη; Αλήθεια έχουν γίνει έλεγχοι; Αλήθεια επί θητείας σας στο Ανάπτυξης και στο υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνατε; Είστε εσείς κοινοβουλευτικό άνδρας; Που λέτε και ξελέτε. Είχατε περάσει 1014 γενναίες δεκατέσσερις τον κ. Μητσοτάκη που τώρα τον γλείφετε.Είστε μια κυβέρνηση βυσματωμένη με το παρακράτος

Ο κ. Γεωργιάδης πήρε πάλι το λόγο: Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη …. (Μετά από διακοπή της κ. Κωνσταντοπούλου: Είναι ανάγωγη, δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία)…. Να μάθει αγωγή που δεν της έμαθαν ο πατέρας της και η μάνας της…

Εν μέσω μεγάλη έντασης ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε με ιδιαίτερη ένταση στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις αρχές Φεβρουαρίου, μία μήνυση που κατατέθηκε 9 λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας, τα μεσάνυχτα λέγοντας για όσα του καταλόγισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας:

Αστυνομικός από τα Εξάρχεια, μου έστειλε μήνυμα πολύ κοροϊδευτικό για το πώς πήγατε – και είναι κρίμα για κοινοβουλευτική αρχηγό, με εκφράσεις -καταλαβαίνετε ποιες ήτανε- για την περιγραφή της σκηνής, ακόμη και το πώς πήγατε ντυμένη στο κέντρο αυτό δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Για να καταλάβει ο κόσμος που σας βλέπει πόσο γελοίο είναι να πηγαίνετε εννέα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα να καταθέσετε μήνυση, μόνο ένα γελοίο πρόσωπο τα κάνει αυτά, σαν εσάς. Δεν έχουμε εδώ καμία χούντα, μόνο τη δική σας γελοιότητα. Τέλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπερασπίζεται τον Γιάννη Παναγόπουλο, αλλά ότι θεωρεί ιερό το τεκμήριο της αθωότητας, «αλλά εσείς μόνο από βιαστές ξέρετε, από ιερά πράγματα δεν έχετε ιδέα!».

Ξέφυγε πάλι η Κωνσταντοπούλου: Αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές τη ΝΔ και «άθλιο υποκείμενο» τον Γεωργιάδη [βίντεο]

Για ακόμη μία φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκάλεσε μεγάλη ένταση στη Βουλή επιτιθέμενη με ακραίους χαρακτηρισμούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στην έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.





Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την κα Κεραμέως να πάρει θέση. «Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», είπε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα» ενώ στο στόχαστρο μπήκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης τον οποίο, εν τη απουσία του, αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο». Απαντώντας η κυρία Κεραμέως υπενθύμισε ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη. Η Υπουργός κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν. «Αυτά τα υποκείμενα δεν είναι δικοί μου συνάδελφοι» επέμεινε η κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης. Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε ως υποδειγματική.

Κεραμέως: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι.

Κεραμέως: Ψηφίσατε όχι για την ενίσχυση των κανόνων ασφαλείας

Κωνσταντοπούλου: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στη δική σας παράταξη. Και πάνω στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες.

Οι αποστροφές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσαν την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, που αντέτεινε ότι η καρέκλα του κόμματός της τρίζει και η δικιά της βουλευτής αποχώρησε. «Η κα Κωνσταντοπούλου στον οίστρο της να χρεώσει στην κυβέρνηση ζητήματα με την απώλεια των γυναικών αυτών έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, από τους άθλιους τρομοκράτες της 17 Ν με το εργατικό δυστύχημα. Το καταδικάζω». Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε με νέους χαρακτηρισμούς, αυτή τη φορά προς τον κ.Λαζαρίδη, λέγοντας ότι είναι «κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Θα έπρεπε να απαντήσετε ευθέως σε όσα ειπώθηκαν και όχι να χρησιμοποιείτε το ακροδεξιό υπόλειμμα».

Η Κωνσταντοπούλου έβγαλε στη φόρα το sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη – Ζητά την παραίτηση Γεωργιάδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά την έντονη αντιπαράθεση με τον υπ. Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή επανήλθε με ανάρτησή της στην οποία δημοσιεύει μάλιστα και sms που απέστειλε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε από τον Χρυσοχοϊδη στο μήνυμά της είτε την παραίτηση του Γεωργιάδη, είτε του ίδιου, κατηγορώντας τους για παρακράτος επειδή ο υπ. Υγείας είπε ότι ενημερώθηκε από τη μήνυση που του έκανε η ίδια, μέσω αστυνομικού από το Α.Τ. Εξαρχείων.

Η ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη δημοκρατία».

Με… emoji αντέδρασε ο Γεωργιάδης στη νέα ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου: Πήγε να με μηνύσει με… robe de chambre

Με… emoji που γελούν, αντέδρασε ο Αδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο Γεωργιάδης, σχολίασε ως εξής την ανάρτησή της: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης»…