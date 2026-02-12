Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Να αποφύγετε επισταμένως τα κουτσομπολιά και τα σχόλια στον επαγγελματικό και κοινωνικό σας χώρο και να δώσετε σημασία στα αισθηματικά σας, που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, πριν από τις μεγάλες αποφάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ

Ο,τι και να συμβεί, θα μπορέσετε να προστατευτείτε από τις κακοτοπιές. Επικεντρώστε την προσοχή σας στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στις οικονομικές επενδύσεις σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί, ψύχραιμοι και ουσιαστικοί στις επιδιώξεις και τις συνεργασίες σας, ειδάλλως θα πληρώσετε τις συνέπειες. H τύχη θα είναι με το μέρος σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε με κάποιες μη συμφέρουσες λύσεις στον επαγγελματικό τομέα, αλλά που, ωστόσο, μακροπρόθεσμα, θα αποδειχθούν σωτήριες για τις υποθέσεις και τις επιδιώξεις σας.

ΛΕΩΝ

Οι στόχοι σας μπορεί να είναι, λίγο ως πολύ, υψηλοί για τις δυνατότητές σας, ωστόσο, όμως, υπάρχουν γύρω σας συνεργάτες που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξή τους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ιεραρχήστε τις εκκρεμότητές σας και τακτοποιείστε εκείνες που ενδέχεται να καθυστερήσουν σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητάς σας. Μέσα σ’ όλα αυτά θα έχετε και ευκαιρίες για ανάπτυξη αλλά και προώθηση των σχεδίων και των επιδιώξεών σας.

ΖΥΓΟΣ

Κάποιοι από εσάς θα αποφασίσετε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, μιας και έχετε κουραστεί από τις εξαρτώμενες σχέσεις εργασίας και δεν σας αρέσει καθόλου να σας ελέγχουν ως προς την απόδοσή σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οσοι είστε μόνοι ή δηλώνετε εργένηδες είναι ο καιρός που αυτή η κατάσταση θα πάψει να υπάρχει, καθώς μία γνωριμία αναστατώνει το ερωτικό σας γίγνεσθαι και εξάπτει τη φαντασία σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυξημένα θα είναι τα έξοδα αυτόν τον μήνα. Θα αναρωτηθείτε πολλές φορές πώς γίνεται, αντί να μειώνονται τα έξοδα με τον προγραμματισμό που κάνετε, αυτά να αυξάνονται και μάλιστα με γεωμετρική πρόοδο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μην αφήνετε τον παρορμητισμό σας να «κάνει παιχνίδι». Θα υπάρξουν κάποιες κόντρες και εντάσεις με επαγγελματικούς κυρίως, συνεργάτες, που θα σας εμποδίσουν από να είστε αποτελεσματικοί στη δουλειά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, με «βεβαρημένο» παρελθόν, όλοι θα μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές θυσίες.

ΙΧΘΥΕΣ

Αποφύγετε επενδύσεις που ακούγονται δελεαστικές και προσπαθήστε να είστε πιο ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις σας. Η κούραση και το άγχος σταδιακά θα υποχωρούν.