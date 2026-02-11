Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Εσείς χρειάζεστε ξεκούραση και απομόνωση, το ταίρι σας χρειάζεται προσοχή και είναι σαφές ότι αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται με τον παρορμητικό τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πάντα. Δείξτε πιο συμβιβαστική διάθεση.

ΤΑΥΡΟΣ

Προσέχετε πολύ τα έξοδα, γιατί η σχέση σας με το χρήμα, σήμερα, δεν είναι αντικειμενική και υποκινείται από τις ενστικτώδεις ανάγκες της στιγμής. Αν δεν θέλετε να εκπλαγείτε δυσάρεστα, να είστε εγκρατείς.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η ψυχολογία σας θα είναι εξαιρετική και θα μπορέσετε να διευθετήσετε ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών σας. Η τύχη θα είναι με το μέρος σας και θα ευνοεί τα τολμηρά σας σχέδια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα έχετε μια τάση να ψάχνετε και την παραμικρή λεπτομέρεια στην εργασιακή σας διαδικασία, κάτι που μπορεί να σας φέρει ενώπιον εκπλήξεων με ό,τι θα ανακαλύψετε.

ΛΕΩΝ

Μη σπεύδετε να δώσετε οριστικές λύσεις σε σχέσεις που, υποτίθεται, σας έχουν κουράσει. Μία νέα γνωριμία βάζει ελεύθερους και δεσμευμένους σε πειρασμό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα βρείτε την ενέργεια για να πέσετε με τα μούτρα στη δουλειά και να πετύχετε τα μέγιστα και στον οικονομικό τομέα. Παίρνετε σημαντικές αλλά και τελεσίδικες αποφάσεις για τις σχέσεις και το ερωτικό σας μέλλον.

ΖΥΓΟΣ

Οι ελεύθεροι και μόνοι θα έχετε την ευκαιρία να συντροφευτείτε, αλλά, προσοχή, «ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός». Αρκετά κουρασμένοι από τη δουλειά σας, σκέφτεστε σοβαρά να ξεκινήσετε κάτι δικό σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Εχετε σχεδιάσει καλά το επαγγελματικό και οικονομικό σας μέλλον και δεν θα το μετανιώσετε. Θα επανασυνδεθείτε με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, ενώ όσοι είστε ελεύθεροι θα συναντηθείτε με τον μεγάλο έρωτα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα στεναχωρήσετε τον σύντροφό σας σήμερα, καθώς οι αποφάσεις σας για το μέλλον των σχέσεών σας είναι ο χωρισμός. Αναλογιζόμενοι τις ευθύνες σας, θα προχωρήσετε παρακάτω.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θεωρείτε ότι κάποιοι φίλοι ή και συνεργάτες στέκονται εμπόδιο στον δρόμο σας προς την εξέλιξη και αυτό θα φέρει προστριβές και κόντρες. Αν δεν θέλετε να μαλώνετε, σταματήστε να ζητάτε συμβουλές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα θέσετε τις προτεραιότητές σας και θα φροντίσετε να εξελιχθούν τα σχέδιά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για το μέγιστο αποτέλεσμα. Κάποιοι συνεργάτες, που θα αμφισβητήσουν τον τρόπο που εργάζεστε, θα αποστομωθούν.

ΙΧΘΥΕΣ

Αδικα κατηγορείτε τον σύντροφό σας και βασίζετε τις κατηγορίες σε υποθέσεις και όχι σε αποδείξεις. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και θα δείτε ότι, στο τέλος, θα υπάρξει δικαίωση για αμφότερες τις πλευρές.