Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Εντονο συναισθηματικό φορτίο, σήμερα, σας αναγκάζει να κλειστείτε στον εαυτό σας και να μη θέλετε να μιλήσετε με κανέναν. Αν, όμως, αποφασίσετε να μιλήσετε, προσέξτε τι θα πείτε.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι επαγγελματικές ανατροπές σάς αναγκάζουν να απομακρυνθείτε συναισθηματικά από το ταίρι σας και αυτό δημιουργεί προστριβές. Μη χάσετε την ψυχραιμία σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο αισθηματικός τομέας είναι αυτό που θα σας ανεβάσει ψυχολογικά, αλλά και από άποψη αυτοπεποίθησης. Εννοείται ότι μαζί με αυτά ανεβαίνει και ο αισθησιασμός, προς μεγάλη χαρά του συντρόφου σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι στόχοι που έχετε θέσει, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά σας, είναι δύσκολοι. Το ξέρετε και είστε έτοιμοι να επωμιστείτε τις ευθύνες. Η τάση σας, όμως, να ψάχνετε και την παραμικρή λεπτομέρεια στα πάντα είναι κουραστική για όλους.

ΛΕΩΝ

Ρίξτε τους τόνους, μειώστε τον εγωκεντρισμό σας και οι σχέσεις σας, αυτομάτως, θα βελτιωθούν. Σταματήστε να τα βάζετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, σαν να ευθύνονται για τα πάντα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Σημαντικές και τελεσίδικες αποφάσεις για τις σχέσεις σας και το ερωτικό σας μέλλον. Κάποιες από αυτές θα πρέπει να τελειώσουν οριστικά, ενώ κάποιες άλλες θα κάνουν το επόμενο βήμα.

ΖΥΓΟΣ

Σας απασχολούν και σήμερα θέματα οικογενειακά και ίσως χρειαστεί να κάνετε τον διαιτητή μεταξύ δύο παρατάξεων για κάποιο κληρονομικό θέμα. Η πείρα και οι γνώσεις σας είναι ο καλύτερος σύμβουλος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Διατηρώντας το ίδιο μοτίβο δράσης με τις προηγούμενες μέρες θα σας επιτρέψει να μην ξεφύγετε από τις αποφάσεις που έχετε πάρει σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα της καθημερινής σας δράσης.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Εχετε έναν μοναδικό τρόπο να κάνετε τους άλλους να συνεργάζονται σωστά μαζί σας. Αυτό φέρνει επιτυχίες και οι επιτυχίες κάνουν καλό τόσο στην ψυχολογία σας όσο και στην τσέπη σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Επιστρατεύοντας τη μεθοδικότητά σας και την οργανωτική σας ικανότητα, θα βελτιώσετε σημαντικά τις οικονομικές σας συνθήκες. Προσανατολίστε τις επιδιώξεις σας προς τα εκεί που νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Γενικό ξεκαθάρισμα στο τοπίο, σήμερα, θα πείτε και θα κάνετε πράγματα που θα εκπλήξουν τους άλλους αλλά και θα στείλουν κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

ΙΧΘΥΕΣ

Κρατήστε χαμηλούς τόνους και προφίλ και κάντε κάτι να ανεβάσετε την απόδοσή σας στη δουλειά, γιατί μόνο έτσι θα είστε σίγουροι ότι θα έχετε τις ανάλογες οικονομικές απολαβές.