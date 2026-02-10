«Βρεθήκαμε, με υποδέχτηκε στον χώρο του και αυτό που κέρδισε από την πρώτη στιγμή, ήταν που άνοιξε την πόρτα και έκανε υπόκλιση», τόνισε η τραγουδίστρια, περιγράφοντας τη σκηνή. Το στιγμιότυπο, όπως εξήγησε, δεν ήταν θεατρική επίδειξη αλλά μια απλή, ευγενική κίνηση που αποτύπωσε τον τρόπο με τον οποίο ο συνομιλητής της αντιμετώπισε τη συνάντηση. Επαναφέροντας την εικόνα, η ίδια σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσε έναν συνδυασμό έκπληξης και ασφάλειας, στοιχεία που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, επηρέασαν θετικά την πρώτη εντύπωση και έδωσαν άλλη διάσταση στη μεταξύ τους επικοινωνία.

Στη συνέχεια η Ευρυδίκη μίλησε ανοιχτά για τον λόγο που αρχικά δίστασε να προχωρήσει, εξηγώντας πως υπήρχαν παραμέτρους που την κρατούσαν επιφυλακτική. «Η διαφορά στην ηλικία με κράταγε λίγο πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια, παραδέχοντας ότι η προσωπική της αντίληψη για την ωριμότητα και τις προσδοκίες έπαιξε ρόλο στην καθυστέρηση του πιο αποφασιστικού βήματος. Παρά τους προβληματισμούς, η ίδια περιέγραψε μια διαδικασία αργής προσαρμογής και συνεχούς επαναξιολόγησης, όπου μικρές πράξεις εμπιστοσύνης και τρυφερές χειρονομίες επιβεβαίωναν σταδιακά τις προθέσεις και την καλή διάθεση. Στο ίδιο πλαίσιο εξήγησε πως οι συζητήσεις που ακολούθησαν ήταν καθημερινές και πρακτικές, ότι δεν πρόκειται για απόφαση που πάρθηκε βιαστικά αλλά για σταδιακή προσέγγιση. Ανέφερε επίσης ότι η σχέση δοκιμάστηκε σε μικρά καθημερινά ζητήματα και ότι οι πράξεις εμπιστοσύνης αποδείχτηκαν πιο σημαντικές από τις δηλώσεις.

Από την πλευρά του, ο Μπομπ Κατσιώνης αναφέρθηκε στην περίοδο που αποφάσισαν να μείνουν στο ίδιο σπίτι και περιέγραψε με δικά του λόγια τις αλλαγές που έφερε αυτή η απόφαση στην καθημερινότητά του. «Την είχα “μελετήσει” και είπα πως αποκλείεται να βγω λάθος. Ήμουν πάντα εργένης, τα κλειδιά του σπιτιού μου δεν τα είχα δώσει ποτέ και ξαφνικά βρέθηκα να ζω σε ένα σπίτι με ένα παιδί μέσα», είπε, περιγράφοντας το δέος αλλά και την προσαρμογή που απαιτήθηκε.