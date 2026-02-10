Ο Σμήναρχος απολογούνταν για περισσότερες από 8 ώρες, με τη διαδικασία να ξεκινάει από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (10/2), με τις Αρχές να εστιάζουν κατά τη διάρκεια της απολογίας στις επαφές που διατηρούσε με τον Κινέζο πράκτορα, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Τρία ονόματα έδωσε ο 54χρονος σμήναρχος κατά την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι δεν εμπλέκονται πρόσωπα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο 54χρονος, που κρίθηκε προφυλακιστέος και μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορίνθου, έδωσε το όνομα Στίβεν Γουέιν, όπως μετέδωσε το ERTnews, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που τον προσέγγισε, και άλλα δύο ονόματα που φέρεται να σχετίζονται με το κύκλωμα.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο Αεροδικείο, ο 54χρονος Αξιωματικός υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω Linkedin, όταν άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν έγινε απευθείας από την Κίνα, αλλά από εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες της Ασίας, μεταξύ αυτών και η Κίνα.

Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε, ενώ έκανε λόγο για αφόρητες πιέσεις που δέχθηκε, ιδίως μετά από ταξίδι του στην Κίνα, προκειμένου να παρέχει έγγραφα και πληροφορίες. Δήλωσε ότι αποδέχεται τις ευθύνες του και ζήτησε την καταδίκη του, εμφανιζόμενος μάλιστα ανακουφισμένος. Να σημειωθεί, ότι η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί το εύρος των πληροφοριών που ενδεχομένως διαβιβάστηκαν και οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Η δήλωση του σμηνάρχου μέσω των δικηγόρων του: Ενεπλάκην εν αγνοία μου σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο

Ο συνήγορός του διάβασε δήλωσή του, στην οποία αναφέρει: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Νωρίτερα, ο συνήγορός του τόνισε: «Μόλις ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια ανάκριση, αρκετών ωρών, και μόλις εξεδόθη η απόφαση. Η απόφαση μπορώ να σας πω ότι έκανε δεκτό το αίτημά μας. Το αίτημα του εντολέα μου ήταν να προφυλακιστεί. Διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, και όπως και ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί κάποια γεγονότα, σύμφωνα με το τι ακριβώς έχει συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Είναι γεγονός ότι με γενναιότητα αποδέχεται τις ευθύνες του και ζητά την καταδίκη του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη. Το χαρακτηριστικό της όλης ιστορίας είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του και που ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ίδιο. Θεώρησε εξ υπαρχής ότι η συναλλαγή δεν έχει γίνει με κρατικό φορέα αλλά με ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείες από την Κίνα και από άλλες χώρες της Ασίας για εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών στην Ευρώπη, τις χώρες του ΝΑΤΟ και τις δυτικές χώρες. Θεώρησε ότι συναλλασσόταν με αυτούς μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι τότε που πήγε στην Κίνα για μία επίσκεψη. Άλλαξαν τα πράγματα και τον πίεζαν αφόρητα να χορηγεί έγγραφα είτε ΝΑΤΟϊκά είτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αφορούσαν κάποιες ενδεχομένως ευαίσθητες πληροφορίες.

»Ο εντολέας μου, δυστυχώς, αναγκάστηκε από την πίεση των πραγμάτων και από τον φόβο, δεδομένου ότι του είπαν ξέρουμε την οικογένειά σου, ξέρουμε πού μένεις και ξέρουμε τι δουλειά κάνεις, και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που πραγματικά δεν ήθελε», πρόσθεσε.

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγείται ο σμήναρχος

Ο σμήναρχος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου. Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.