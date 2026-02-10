Ο παίκτης απευθύνθηκε στην Αναστασία Στεργίου και ανέφερε ότι δεν θα ανεχτεί να τον διατάζει συμπαίκτης, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα το δεχόταν μόνο από τον πατέρα του. «Από την αρχή είναι φωνακλάς, απαιτεί πολύ και το έλεγα από την αρχή ότι ο Μιχάλης δεν γουστάρει να πηγαίνει με αυτά που λέει γιατί θέλει να λέει γιατί έχει τον έλεγχο και λέει πολλές παπάτζες για μένα…», είπε στην κατά πρόσωπο συνομιλία.





Στις κάμερες αργότερα, ο Πολύχρος μίλησε ευθέως για την αλλαγή κλίματος μέσα στην ομάδα και υποστήριξε ότι πλέον πολλά μέλη δεν ακολουθούν άκριτα όσα λέει ο Μιχάλης Σηφάκης. «Τώρα που έχει περάσει λίγο ο καιρός βγαίνουν όλα στη φόρα. Η Ιωάννα νευριάζει, δεν θέλει και η Αναστασία το ίδιο. Τελευταία όμως τα παιδιά ξεσάλωσαν, πήραν αέρα και του φέρνουν αντίρρηση», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι αντιρρήσεις εκδηλώνονται με φωνή αλλά και με αποστάσεις στις κοινές αποφάσεις.

Ο Γιώργος έκλεισε την τοποθέτησή του με την πρόταση «Δεν είσαι εσύ ο μπαμπάς μας να με διατάξεις τι να κάνω. Είμαι εδώ γιατί είμαι μόνος μου. Καλή η ομάδα, αλλά ο καθένας είναι μόνος του», διατυπώνοντας με καθαρό τρόπο την ατομική του στάση.