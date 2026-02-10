Η Εθνική Οδός Πατρών – Τριπόλεως παραμένει κλειστή επ’ αόριστον στο ύψος της Δίβρης λόγω σοβαρής καθίζησης του οδοστρώματος και καθιστά επικίνδυνη την κυκλοφορία.

Περίπου 20 άτομα, ανάμεσά τους μαθητές και καθηγητές, περπατούν το ρήγμα για να μεταφερθούν στη συνέχεια με λεωφορείο στη Δίβρη, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων.

Τα πρώτα σημάδια της καθίζησης εμφανίστηκαν από την Παρασκευή, ωστόσο το Σαββατοκύριακο το ρήγμα διευρύνθηκε. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στο πλήρες κλείσιμο του δρόμου, με την πρόσβαση προς την Πάτρα να γίνεται πλέον μόνο μέσω παρακαμπτηρίων διαδρομών πολλών χιλιομέτρων, προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία σε οδηγούς και κατοίκους.

Η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και η οδική σύνδεση να αποκατασταθεί πλήρως.