Ο τραγουδιστής των Nirvana πέθανε στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών, από πυροβολισμό με καραμπίνα στο σπίτι του στο Σιάτλ. Τότε, ο ιατροδικαστής της κομητείας King είχε αποφανθεί ότι επρόκειτο για αυτοκτονία με καραμπίνα Remington Model 11, διαμετρήματος 20.

Σήμερα, μια ανεπίσημη ομάδα ιδιωτικών ιατροδικαστών επανεξέτασε το υλικό της νεκροψίας και της σκηνής θανάτου, με τη συμμετοχή του ειδικού Brian Burnett, ο οποίος έχει εμπειρία σε υποθέσεις υπερβολικής δόσης ναρκωτικών που ακολουθήθηκαν από πυροβολισμό.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, που συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε στη Daily Mail ότι, μετά από μόλις τρεις ημέρες εξέτασης των στοιχείων, ο Burnett κατέληξε: «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να γίνει κάτι γι’ αυτό».

Όπως ανέφερε, το συμπέρασμα προέκυψε έπειτα από εξονυχιστική μελέτη της νεκροψίας, η οποία – κατά την ομάδα – περιλαμβάνει ευρήματα που δεν συνάδουν με άμεσο θάνατο από πυροβολισμό.

Η επιστημονική εργασία, η οποία δημοσιεύτηκε έπειτα από αξιολόγηση (peer review) στο International Journal of Forensic Science, παρουσιάζει δέκα σημεία που, σύμφωνα με τους συντάκτες, υποδηλώνουν ότι ο Κομπέιν πιθανόν δέχθηκε υπερβολική δόση ηρωίνης από τρίτους ώστε να ακινητοποιηθεί και στη συνέχεια πυροβολήθηκε στο κεφάλι, με το όπλο να τοποθετείται στα χέρια του και ένα πλαστό σημείωμα αυτοκτονίας να αφήνεται στον χώρο.

«Υπάρχουν στοιχεία στη νεκροψία που δείχνουν ότι δεν πέθανε ακαριαία από πυροβολισμό», είπε η Wilkins, επισημαίνοντας ότι η νέκρωση σε εγκέφαλο και ήπαρ συνδέεται συνήθως με έλλειψη οξυγόνου λόγω υπερβολικής δόσης και όχι με θάνατο από καραμπίνα.

Η ομάδα αμφισβητεί επίσης τη διάταξη της σκηνής. Τοποθέτηση των χεριών, η απουσία εκτεταμένων κηλίδων αίματος και η θέση του κάλυκα θεωρούνται – κατά τους ερευνητές – ασύμβατα με αυτοπυροβολισμό. Υποστηρίζουν ότι, αν το αριστερό χέρι του Κομπέιν βρισκόταν τόσο κοντά στο στόμιο της κάννης, θα έπρεπε να είναι καλυμμένο με αίμα, κάτι που δεν παρατηρείται.

Επιπλέον, σημειώνουν ότι το «σετ» ηρωίνης βρέθηκε τακτοποιημένο, με τις σύριγγες κλεισμένες, κάτι που – όπως λένε – δεν συνάδει με κάποιον που βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης.

Η νεκροψία έδειξε υγρό στους πνεύμονες, αιμορραγία στα μάτια και βλάβες σε εγκέφαλο και ήπαρ. Κατά την ομάδα, αυτά τα ευρήματα είναι πιο συμβατά με θάνατο από υπερβολική δόση ηρωίνης, που προκαλεί αργή αναπνοή και έλλειψη οξυγόνου, παρά με άμεσο θάνατο από πυροβολισμό.

Αμφισβήτηση υπάρχει και για το σημείωμα αυτοκτονίας. «Το πάνω μέρος είναι γραμμένο από τον Κερτ και δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτοκτονία. Μιλά απλώς για την αποχώρησή του από το συγκρότημα», ανέφερε η Wilkins, υποστηρίζοντας ότι οι τελευταίες γραμμές έχουν διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ιατροδικαστικού γραφείου της κομητείας King δήλωσε ότι η υπόθεση εξετάστηκε πλήρως τότε και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει νέο στοιχείο που να δικαιολογεί επανεξέταση.

Η Wilkins τονίζει ότι στόχος της ομάδας δεν είναι οι συλλήψεις, αλλά η διαφάνεια και η επανεξέταση των στοιχείων. «Αν κάνουμε λάθος, απλώς αποδείξτε το», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τα αιτήματα, οι αρχές έχουν αρνηθεί να ανοίξουν εκ νέου την υπόθεση.