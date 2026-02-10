Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επιχειρεί το 2026 να περάσει από την περίοδο της αρχικής οργάνωσης και της κινητοποίησης του οικοσυστήματος στη φάση της συστηματικής υλοποίησης: δηλαδή στην παραγωγή πρωτοτύπων, στις δοκιμές και κυρίως στις πρώτες συμβάσεις που θα κρίνουν αν το εγχείρημα μπορεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός αμυντικής τεχνολογίας «made in Greece».