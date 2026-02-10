Ο κ. Πατούλης, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και νυν πρόεδρος του συλλόγου, συμμετείχε στην εκδήλωση που απέκτησε χαρακτήρα οικογενειακής συγκέντρωσης για τα μέλη και τους συνεργάτες του ΙΣΑ. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται ντυμένος με τα χαρακτηριστικά ενδύματα του καουμπόη, καπέλο και μπότες, ενώ η κ. Κοιλού φοράει ενδυμασία που παραπέμπει στην εικόνα της Ινδιάνας και κρατά στην αγκαλιά τον γιο τους. Οι λήψεις προέρχονται από στιγμές της γιορτής εντός του χώρου της εκδήλωσης και απεικονίζουν επίσης άλλους συμμετέχοντες σε αποκριάτικες ενδυμασίες, χωρίς να συνοδεύονται από περαιτέρω επίσημα σχόλια των διοργανωτών. Οι εικόνες αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαρήχθησαν σε προσωπικούς λογαριασμούς με σκοπό την κοινοποίηση των στιγμών του εορτασμού.

Ο κ. Πατούλης ανάρτησε μερικά από τα στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με σύντομα σχόλια και ευχές προς τα μέλη του ΙΣΑ.