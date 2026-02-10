Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), οι συντάκτες της ζητούν την απόσυρση του τραγουδιού και του συνοδευτικού βιντεοκλίπ, χαρακτηρίζοντάς τα ως «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου και της παράδοσής της», που προβάλλει μη αποδεκτά πρότυπα.

Στην επιστολή τους, οι υπογράφοντες υπογραμμίζουν ότι το αίτημά τους περιλαμβάνει όχι μόνο την απόσυρση του κομματιού και του κλιπ, αλλά και τη δημοσιοποίηση του κόστους παραγωγής τους.

Η επιστολή αναφέρει: «Πρόκειται για μια απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου, που προσβάλλει και την Κύπρο, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας. Προωθεί πρότυπα που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή του κρατικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Πώς είναι δυνατόν και πώς συνδυάζονται οι εκδηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Λούβρο, στη Στοκχόλμη και αλλού, η προσπάθεια να δείξουμε στην Ευρώπη την Κύπρο της δημιουργίας και της ποιότητας, με την αισθητική που παρουσιάζει αυτό το ταπεινωτικό θέαμα; Πέραν των πιο πάνω, το βιντεοκλίπ περιλαμβάνει και νομιμοποιεί πολύ επικίνδυνες πρακτικές οδικής παραβατικότητας».

Καλούμε το ΔΣ του ΡΙΚ να αποσύρει το προσβλητικό αυτό βιντεοκλίπ, να αποσύρει αυτό το τραγούδι από τον διαγωνισμό, να ενημερώσει τους Κύπριους φορολογούμενους τι κόστος έχει τόσο η συγκεκριμένη παραγωγή».

Η απάντηση του ΡΙΚ

«Το ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που στόχο έχει να ενώσει. Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube είναι στην ολότητά τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των σχολιασμών εξάρει ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου, καθώς και τα ήχοι και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από την περιοχή και τη Μεσόγειο».

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι η φετινή συμμετοχή της Κύπρου «παντρεύει» την παράδοση με μοντέρνα μουσικά ακούσματα: «Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και οι χώρες συχνά επιλέγουν τραγούδια που προσφέρουν διασκέδαση σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου, με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές που δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης».