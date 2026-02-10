Ανατολή ήλιου: 07:19
Δύση ήλιου: 17:59
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 29.2 ημερών
Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επιχειρεί το 2026 να περάσει από την περίοδο της αρχικής οργάνωσης και της κινητοποίησης του οικοσυστήματος στη φάση της συστηματικής υλοποίησης: δηλαδή στην παραγωγή πρωτοτύπων, στις δοκιμές και κυρίως στις πρώτες συμβάσεις που θα κρίνουν αν το εγχείρημα μπορεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός αμυντικής τεχνολογίας «made in Greece».