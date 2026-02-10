Στα 34 του χρόνια ο διεθνής Κονγκολέζος, που γεννήθηκε στη Γαλλία, έρχεται στην Ελλάδα με μακρά ποδοσφαιρική διαδρομή σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο παλμαρέ του εμφανίζονται ομάδες όπως η Τσέλσι, η Λα Κορούνια, η Φούλαμ, η Σεβίλλη και η Λάτσιο, ενώ έχει φορέσει επίσης φανέλες σε χώρες πέραν της Αγγλίας και της Ισπανίας. Με την Τσέλσι κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας 2009-2010 και το κύπελλο του 2010, καταγράφοντας επίσημες παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης είχε μείνει ελεύθερος και ότι η τελευταία του χρονικά ομάδα ανήκε στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια απόκτησης του Κακουτά ήταν η παρουσία του Μπατουμπινσικά, συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα του Κονγκό, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε στις συζητήσεις και στην επικοινωνία μεταξύ του παίκτη και της διοίκησης της ΑΕΛ. Παράλληλα, στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο η ομάδα μέτρησε και τη συμβολή του Ατανάσοφ στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον Όλαφσον, στοιχείο που αναδεικνύει το δίκτυο επαφών που αξιοποιεί η διοίκηση. Η ΑΕΛ επιδιώκει να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της με έμπειρους παίκτες και φέρνει στην ομάδα ένα όνομα που στο παρελθόν είχε συνδεθεί με μεγάλες ελληνικές ομάδες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η μεταγραφή, αν ολοκληρωθεί, θα προσθέσει στην ομάδα έναν ποδοσφαιριστή με ευρεία εμπειρία σε διεθνές επίπεδο.

Οι τελευταίες σεζόν του Κακουτά καταγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία: 2022-2023: 24 ματς με 6 γκολ και 2 ασίστ σε Λανς και Αμιέν. 2023-2024: 22 ματς με 6 γκολ και 2 αίστ σε Αμιέν. 2024-2025: 26 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ σε Εστεγκάλ και Σακάριασπορ. 2025-2026: 20 ματς με 8 γκολ και 3 ασίστ σε Σακάρισπορ. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μεταβατική περίοδο στην καριέρα του, με στιγμές παραγωγικότητας ταυτόχρονα με διαδοχικές μετακινήσεις μεταξύ ομάδων και πρωταθλημάτων. Η ΑΕΛ δεν περιμένει να σταματήσει τις κινήσεις της στη μεταγραφική περίοδο και αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα στοιχεία όταν οι τελικές συμφωνίες ολοκληρωθούν.

Στελέχη της ΑΕΛ περιγράφουν τον Κακουτά ως σέντερ φορ με ικανότητα να παίζει και σε πλάγια γραμμή, ενώ εκτιμούν ότι η εμπειρία του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα ενισχύσει την επιθετική φυσιογνωμία της ομάδας του Κάμπου.