Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ιατρικής, άφηνε μια υπόσχεση για «επανάσταση»: Χειρουργεία με απόλυτη ακρίβεια, αλγόριθμοι που βλέπουν ό,τι χάνει το ανθρώπινο μάτι και μια νέα εποχή ασφάλειας. Αντ΄αυτού όμως, η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στις χειρουργικές αίθουσες συνοδεύεται από έναν ανησυχητικό ήχο «συναγερμού». Μια σειρά από αποτυχημένες επεμβάσεις, λανθασμένες αναγνωρίσεις οργάνων και σοβαρούς τραυματισμούς ασθενών εγείρουν το κρίσιμο ερώτημα: Μήπως η καινοτομία τρέχει πιο γρήγορα από την ασφάλεια των ασθενών;