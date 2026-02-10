Η οργάνωση λειτουργεί εδώ και καιρό από τη διαβόητη τριμερή περιοχή της Νότιας Αμερικής (ή «Τριπλό Σύνορο»), όπου γεωγραφικά συγκλίνουν Αργεντινή, Βραζιλία και Παραγουάη. Το σημείο χρησιμεύει ως περιφερειακό αρχηγείο για μια σειρά τρομοκρατικών ομάδων, παγκόσμιων εγκληματικών οργανώσεων και άλλων βίαιων μη κρατικών φορέων που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η εμπορία ναρκωτικών, η παραχάραξη και το λαθρεμπόριο όπλων.

Νησί Μαργαρίτα

Εντός της Βενεζουέλας, οι πράκτορες της Χεζμπολάχ έκαναν το νησί Μαργαρίτα ένα από τα βασικά σημεία της για τις «επιχειρήσεις» της. Η Χεζμπολάχ φέρεται, επίσης, να έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης στο νησί Μαργαρίτα. Σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε εντοπίσει άτομα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και είχε επιβάλει κυρώσεις εναντίον πολιτικών και διπλωματών.

Η Χεζμπολάχ, λοιπόν, έχει βρει μια φιλόξενη στέγη στη Βενεζουέλα. Η παρουσία της στη χώρα χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, αλλά οι βάσεις μπήκαν την εποχή του Ούγκο Τσάβες, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 1999. Η σχέση Χεζμπολάχ-Βενεζουέλας ενισχύθηκε περαιτέρω το 2013, μετά την εκλογή του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος πρόσφατα συνελήφθη από τις Αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Στη Λατινική Αμερική, η Χεζμπολάχ έχει επωφεληθεί από την άνομη φύση της τρισυνοριακής περιοχής και των ζωνών ελεύθερου εμπορίου της Βενεζουέλας. Οι εγκληματικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ με βάση και ορμητήριο τη Βενεζουέλα περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και παράνομο λαθρεμπόριο. Σύμφωνα με αναλυτές υπό το καθεστώς Μαδούρο, η Χεζμπολάχ είχε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, οι οποίοι βοήθησαν την ομάδα με την υποδομή πληροφοριών της, την προμήθεια επίσημων εγγράφων ταυτότητας (συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων) και την πρόσβαση σε νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η παρουσία της Χεζμπολάχ στη Βενεζουέλα επισημάνθηκε και από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά την επιχείρηση της Ουάσιγκτον για τη σύλληψη του Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον τώρα θα πιέσει τους αξιωματούχους της Βενεζουέλας να εκδιώξουν τα μέλη της Χεζμπολάχ από τη χώρα.

Εάν η πίεση των ΗΠΑ καταφέρει να εκδιώξει τη Χεζμπολάχ από την έδρα της στη Βενεζουέλα, αυτό θα είναι ένα ακόμη πλήγμα για την οργάνωση. Στον Λίβανο, η ομάδα δέχεται έντονες πιέσεις για αφοπλισμό. Η προνομιακή θέση της Χεζμπολάχ στη Βενεζουέλα ήταν εν μέρει υποπροϊόν της στενής σχέσης μεταξύ Καράκας και Τεχεράνης. Για πολύ καιρό τώρα, η ομάδα απολάμβανε διπλωματική κάλυψη, και μάλιστα χρησιμοποιούσε την κρατική αεροπορική εταιρία της Βενεζουέλας, CONVIASA, για να διευκολύνει τις δραστηριότητές της.

Αλλά με το τέλος του Μαδούρο και την πιο στενή εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η δυναμική είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει. Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ καθιστά σαφές ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να κυριαρχήσουν πλήρως στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Μηδενική ανοχή

Συνεπώς, η Ουάσιγκτον θα έχει μηδενική ανοχή για τις διεθνικές τρομοκρατικές ομάδες που λειτουργούν από ασφαλή καταφύγια και ησυχαστήρια στο εγγύς εξωτερικό της. Τα μέλη της Χεζμπολάχ που εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα ενδέχεται να επιδιώξουν να μετεγκατασταθούν αλλού στη Λατινική Αμερική. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ πίεζαν τη Βολιβία να απελάσει Ιρανούς κατασκόπους και να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικές οργανώσεις.