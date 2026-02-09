Ο Γκουανίπα, ηγέτης του συντηρητικού κόμματος Primero Justicia, ήταν ένας από τους πολλούς υψηλού προφίλ πολιτικούς κρατούμενους που απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο της τελευταίας προσπάθειας του Καράκας να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ μετά την ανατροπή του ισχυρού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ο 61χρονος Γκουανίπα απήχθη αργότερα από μια ομάδα ανδρών στη συνοικία Los Chorros του Καράκας, σύμφωνα με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία δεν βρίσκεται στη χώρα. «Ενόπλοι άνδρες ντυμένοι με πολιτικά ρούχα έφτασαν με τέσσερα οχήματα και τον πήραν με τη βία», δήλωσε στο X.

URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

Ο γιος του Γκουανίπα, Ραμόν, δήλωσε σε ένα βίντεο ότι ο πατέρας του «έπεσε σε ενέδρα» κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εκδήλωσης «από περίπου 10 πράκτορες που δεν είχαν καμία ταυτότητα». «Τους σημάδεψαν με τα όπλα τους, ήταν βαριά οπλισμένοι και πήραν τον πατέρα μου», είπε, πριν ζητήσει να δει αποδείξεις ότι ο πατέρας του ήταν ακόμα ζωντανός.

Το κόμμα Primero Justicia του Guanipa κατηγόρησε επίσης το καθεστώς του Καράκας ότι βρίσκεται πίσω από την απαγωγή. «Θεωρούμε την (προσωρινή πρόεδρο) Ντέλσι Ροντρίγκες, τον (πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης) Χόρχε Ροντρίγκες και τον (υπουργό Εσωτερικών) Ντιόσνταδο Καμπέγιο υπεύθυνους για οποιαδήποτε βλάβη κατά της ζωής του Χουάν Πάμπλο», ανέφερε σε δήλωση στο X.

Anunciamos al país que nuestro líder nacional, Juan Pablo Guanipa, acaba de ser secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura mientras se movilizaba de sitio. Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color… https://t.co/Tro2MYCtDj — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) February 9, 2026

Αφού ο Μαδούρο συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, η πρώην αναπληρώτριά του Ροντρίγκες ανέλαβε την ηγεσία με την ευλογία της κυβέρνησης Τραμπ, υπό τον όρο ότι το Καράκας θα συμμορφωνόταν με μια σειρά απαιτήσεων των ΗΠΑ – από την πρόσβαση στο πετρέλαιο έως την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, σύμφωνα με το CNN. Ο Γκουανίπα αφέθηκε ελεύθερος νωρίς το βράδυ της Κυριακής, μετά από οκτώ μήνες φυλάκισης. Λίγο μετά την αποχώρησή του από το κέντρο κράτησης στο Καράκας, ο Γκουανίπα ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας: «Σήμερα αφεθήκαμε ελεύθεροι. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον της Βενεζουέλας, πάντα με την αλήθεια στο προσκήνιο».

Ο Γκουανίπα συνελήφθη τον Μάιο του 2025, μετά από ισχυρισμούς του υπουργού Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέγιο, που έγιναν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι εμπλέκεται σε μια υποτιθέμενη «τρομοκρατική» συνωμοσία κατά των περιφερειακών και νομοθετικών εκλογών. Ο Γκουανίπα έχει επανειλημμένα αρνηθεί την κατηγορία. Η Ματσάδο είχε γιορτάσει την είδηση της αποφυλάκισής του νωρίτερα την Κυριακή. «Αγαπημένε μου Χουάν Πάμπλο, μετράω τα λεπτά μέχρι να σε αγκαλιάσω! Είσαι ήρωας και η ιστορία θα το αναγνωρίσει για πάντα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!! https://t.co/xPDbwAWod5 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

Ένας άλλος σύμμαχος της Ματσάδο, ο δικηγόρος Πέρκινς Ρότσα, αφέθηκε επίσης ελεύθερος την Κυριακή, αλλά υπό αυστηρούς περιορισμούς, σύμφωνα με τη σύζυγό του Μαρία Κονστάντσα. Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Foro Penal επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 30 πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή, σύμφωνα με τον διευθυντή της οργάνωσης, Alfredo Romero. Άλλοι που απελευθερώθηκαν είναι ο Λουίς Σομάθα, μέλος του κόμματος Popular Will, και ο Χεσούς Άρμας, ακτιβιστής και πρώην σύμβουλος της αντιπολίτευσης.

Η αντιπολίτευση και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βενεζουέλας κατηγορούν εδώ και καιρό το αυταρχικό καθεστώς της χώρας ότι χρησιμοποιεί αυθαίρετες συλλήψεις για να καταστείλει τη διαφωνία. Το Foro Penal εκτιμά ότι εκατοντάδες ακόμη πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν πίσω από τα κάγκελα. Η κυβέρνηση αρνείται ότι κρατά άτομα για πολιτικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι όσοι βρίσκονται στη φυλακή έχουν διαπράξει εγκλήματα.

Οι αποφυλακίσεις της Κυριακής έρχονται λίγες μέρες μετά την υπόσχεση του προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, στους συγγενείς των πολιτικών κρατουμένων ότι «όλοι οι κρατούμενοι» θα απελευθερωθούν. Ο Ροντρίγκες, αδελφός της αναπληρώτριας προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί «το αργότερο» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωσή του έρχεται την ώρα που η προσωρινή σοσιαλιστική κυβέρνηση προχωρά με ένα νομοσχέδιο αμνηστίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μαζική αποφυλάκιση κρατουμένων – μερικοί από τους οποίους βρίσκονται στη φυλακή από το 1999, όταν ο ισχυρός ηγέτης Ούγκο Τσάβες ανέλαβε την εξουσία – ως ένα πρώτο βήμα προς αυτό που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως εθνική συμφιλίωση.

Αν και η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποφυλάκιση «σημαντικού αριθμού ατόμων» λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέλη των οικογενειών των κρατουμένων πιστεύουν ότι ο ρυθμός των αποφυλακίσεων είναι αργός. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Foro Penal, έχουν αποφυλακιστεί περισσότερα από 380 άτομα, ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει αποφυλακίσει περισσότερα από 800.