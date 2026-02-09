Σε 20 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ, με τις κατηγορίες της σύμπραξης με ξένες δυνάμεις και της διέγερσης σε εξέγερση. Παρά τις εκκλήσεις από ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία για την απελευθέρωσή του, ο 78χρονος εκδότης έρχεται αντιμέτωπος με μια ποινή που η οικογένειά του χαρακτηρίζει «δρακόντεια», σφραγίζοντας με τον πιο δραματικό τρόπο τη νέα πολιτική πραγματικότητα που επιβάλλει το Πεκίνο.