Κρίσιμη θεωρείται από τις ελληνικές αρχές η διά ζώσης συνάντηση που φέρεται να είχε στην Αθήνα ο 54χρονος σμήναρχος με τον Κινέζο συνεργάτη του, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτέλεσε κομβικό σημείο στην υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.





Η συγκεκριμένη επαφή, που φέρεται να έγινε το 2025, έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί αν κατά τη διάρκειά της παραδόθηκαν απόρρητες πληροφορίες. Την ίδια στιγμή, ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο Κινέζος συνεργάτης του στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να πέρασε από τη χώρα μας για λίγες μόνο ώρες, στο περιθώριο επαγγελματικού ταξιδιού στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι 54χρονος σμήναρχος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία, παραμένει υπό κράτηση και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.





Ψάχνουν συνεργάτες του σμήναρχου

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών έχουν τεθεί ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί», καθώς και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, αναζητώντας όλες τις επαφές του κατηγορουμένου. Ήδη οι Αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» τον υπολογιστή και κάθε ψηφιακό αρχείο του κατασκόπου, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια εκτίμηση της ζημιάς που έχει προκαλέσει στα εθνικά συμφέροντα.

Το ταξίδι στην Κίνα και η πρώτη προσέγγιση

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 2024 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια. Ωστόσο, φέρεται να μην είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, παρότι αυτό προβλέπεται από την ιδιότητά του ως εν ενεργεία αξιωματικού.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος αρχικά του συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Μέσω σταδιακής προσέγγισης, φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη του και να του ζήτησε τη διοχέτευση απόρρητων εγγράφων υψίστης εθνικής σημασίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επικοινωνία των δύο γινόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ ο 54χρονος φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και να τα αποστέλλει στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Η διαρροή των εγγράφων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρεται να του είχε παραδοθεί κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και στοιχεία που φέρονται να δείχνουν ότι ο 54χρονος είχε λάβει πληρωμές σε κρυπτονομίσματα από τον ίδιο σύνδεσμο. Οι συναλλαγές αυτές ερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή των χρημάτων και η σύνδεσή τους με τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών.

Το κρυπτογραφημένο κινητό και η διαρροή εγγράφων

Σε μία από τις συναντήσεις τους, φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung, το οποίο περιείχε ειδικές εφαρμογές ασφαλούς επικοινωνίας. Μέσω του συγκεκριμένου κινητού πραγματοποιούνταν η επικοινωνία, αλλά και η αποστολή φωτογραφιών απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων.

Στο κινητό αυτό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο κινητό. Τα εμβάσματα φέρονται να πραγματοποιούνταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο κρυφό κινητό εντοπίστηκαν μηνιαίες και τριμηνιαίες καταβολές που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων που φέρεται να είχαν αποσταλεί.