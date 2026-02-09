Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ο δείκτης Nikkei σημείωνε άνοδο 4,5% στις 56.694 μονάδες, αφού έσπασε για λίγη ώρα -για πρώτη φορά στα χρονικά- το φράγμα των 57.000 μονάδων.

Η υπερσυντηρητική κ. Τακαΐτσι, η οποία έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε επικεφαλής της κυβέρνησης του αρχιπελάγους, επέλεξε να διαλύσει την κάτω Βουλή στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεν διέθετε παρά οριακή πλειοψηφία. Κέρδισε το στοίχημα: Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ) της και το Κόμμα της Καινοτομίας (Ισίν) εξασφαλίζουν πλειοψηφία δυο τρίτων στη Βουλή, σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Κυριακή (08/02) τη «συντριπτική νίκη» στις ιαπωνικές βουλευτικές εκλογές που κατήγαγε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, στην οποία ευχήθηκε «μεγάλη επιτυχία» στην εφαρμογή του υπερσυντηρητικού προγράμματός της. «Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία του. Σου εύχομαι μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός σου με άξονα την ειρήνη διά της ισχύος», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι, που υπόσχεται σκληρή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, χαρακτηρίζει «χωρίς όρια» τη δυναμική της συμμαχίας της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ.