Το παιδί βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν βρέθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στο σιντριβάνι. Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που ειδοποιήθηκαν από περίοικους για το συμβάν έβγαλαν το παιδί από το συντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.





Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί το παιδί επανήλθε μετά από τεράστιες προσπάθειες των γιατρών και πλέον βρίσκεται στην εντατική διασωληνωμένο.





Επανήλθε μετά από 40 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί περίπου 40 λεπτά για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή. Το παιδί επανήλθε, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Οι γιατροί εκτίμησαν αρχικά την ηλικία του παιδιού ως 2 ετών, ωστόσο, οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών. Οι γονείς του παιδιού, ένας 26χρονος και μία 23χρονη, έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.