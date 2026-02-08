Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο, ειδοποιήθηκαν για το συμβάν, έβγαλαν το κοριτσάκι από το σιντριβάνι και του έκαναν ΚΑΡΠΑ. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του αλλά οι γιατροί συνέχισαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά και κατάφεραν να το επαναφέρουν. Πλέον έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ του Αγλαία Κυριακού αλλά η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη, όπως ενημερώνει το νοσοκομείο, καθώς έμεινε πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο.

Αναφορικά με την ηλικία του παιδιού οι πρώτες πληροφορίες αλλά και οι εκτιμήσεις των γιατρών αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα κοριτσάκι 2 έως 2,5 ετών αλλά οι γονείς του λένε ότι είναι πέντε.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να εξακριβώσουν πώς το νήπιο βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης οι αστυνομικοί προχώρησαν ήδη στην προσαγωγή του πατέρα του κοριτσιού. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών ο οποίος αυτή την ώρα εξετάζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και οι ευθύνες που προκύπτουν για την πτώση του παιδιού στο συντριβάνι.