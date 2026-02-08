Το «τριφύλλι» πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο που του δίνει τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, με τον Ράφα Μπενίτεθ να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του. «Συνοχή, πειθαρχία και πάθος».

Μιλώντας μετά τη λήξη της αναμέτρησης στην COSMOTE TV, ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα και την αυταπάρνηση των ποδοσφαιριστών του: «Γνωρίζαμε καλά πόσο δύσκολο θα ήταν το παιχνίδι. Έπρεπε να έχουμε συνοχή και να κρατήσουμε τις γραμμές μας συμπαγείς καθ’ όλη τη διάρκεια. Θα έπρεπε να τα πάμε καλύτερα στις επιθετικές μεταβάσεις, αλλά δεν έχω παράπονο από την προσπάθειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπενίτεθ δεν παρέλειψε να απονείμει τα εύσημα στους πρωταγωνιστές: «Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την εικόνα τους».

Ερωτηθείς για τη σημασία αυτού του «διπλού» ενόψει της κρίσιμης συνέχειας του πρωταθλήματος, ο προπονητής των «πρασίνων» υπογράμμισε τα οφέλη στην ψυχολογία του συνόλου: «Αυτή η επιτυχία σημαίνει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και αυτοπεποίθηση. Είναι μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που δίνει ώθηση σε όλους μας, στους φιλάθλους και τους παίκτες. Θα μας βοηθήσει στον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ».