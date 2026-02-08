Τα πρόσφατα επεισόδια στο ΑΠΘ δεν αποτελούν «φοιτητική διαμαρτυρία», ούτε ατυχή παρένθεση. Είναι η επανάληψη ενός φαινομένου που τραυματίζει την ακαδημαϊκή ζωή, εκθέτει την κοινωνία και υπονομεύει το κύρος της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η εικόνα κουκουλοφόρων που μετατρέπουν σχολές σε αποθήκες μολότοφ και χώρους «φιλοξενίας» βίαιων ομάδων δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο των ιδεών. Αντίθετα, αποτελεί κατάφωρη προσβολή για τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους εργαζoμένους που θέλουν να σπουδάζουν και να εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας.

Από το 2019, η κυβέρνηση της Ν.Δ. προχώρησε σε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της τάξης στα ΑΕΙ, καταργώντας στρεβλώσεις του παρελθόντος και επαναφέροντας την έννοια της ευθύνης. Το νομικό πλαίσιο του 2025 έβαλε συγκεκριμένους κανόνες για την ασφάλεια των πανεπιστημίων, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρανομία δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από πανεπιστημιακές πύλες. Πλέον δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε πανεπιστημιακό χώρο.

Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι ιδεολογική εμμονή, αλλά θεσμική υποχρέωση. Οι πρυτανικές αρχές οφείλουν να συνεργαστούν ουσιαστικά με τις αρμόδιες Αρχές και να διασφαλίσουν ότι τα campus δεν θα λειτουργούν ως άβατα. Η απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους δεν είναι τιμωρητικό μέτρο, αλλά μονόδρομος για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η κοινωνία απαιτεί πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και κλειστά στη βία.