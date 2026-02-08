Η ομάδα που καθοδηγεί ο Αρνε Σλοτ προηγήθηκε με τον Σόμποσλαϊ στο 74′, οι «πολίτες» απάντησαν με τον Μπερνάντο Σίλβα στο 84′ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ εκτέλεσε πέναλτι στο 90’+, μετά την ανατροπή του Νούνιες από τον Άλισον, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ντέρμπι είχε σκληρή μονομαχία στο κέντρο και αλλαγές ρυθμού στο β’ ημίχρονο, με τη Σίτι να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της αργά και να επιστρέφει στη διεκδίκηση του τίτλου.

Στο ίδιο πρόγραμμα της Premier League ξεχώρισαν κι άλλες αναμετρήσεις: Λιντς-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν – 86′ Λούκα), Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 2-0 (37′ Μπεμό, 81′ Φερνάντες), Άρσεναλ-Σάντερλαντ 3-0 (42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90’+ Γκιοκέρες), Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 1-1 (55′ Ράγιαν – 22′ Ρότζερς), Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ 0-2 (13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος), Φούλαμ-Έβερτον 1-2 (18′ αυτ. Μικολένκο – 76′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83′ αυτ. Λένο), Γουλβς-Τσέλσι 1-3 (54′ Αροκοντάρε – 13′, 35′, 38′ Πάλμερ), Νιούκαστλ-Μπρέντφορντ 2-3 (24′ Μπότμαν, 78′ Γκιμαράες – 37′ Γιάνελτ, 45+2′ Τιάγκο, 85′ Ουατάρα) και Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 0-1 (61′ Σαρ). Στο ματς της Μπράιτον ο Χαράλαμπος Κωστούλας ήταν στο αρχικό σχήμα και αντικαταστάθηκε στο 82′, καταγράφοντας καλή παρουσία παρά την ήττα της ομάδας του.

Στην Ευρώπη, η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε της Χόφενχαϊμ με 5-1 στην «Αλιάντς Αρίνα» και ανέβασε ξανά τη διαφορά της από τη Ντόρτμουντ στους έξι βαθμούς στην 21η αγωνιστική της Bundesliga. Η Λειψία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστόφ Μπάουμγκαρντνερ που σημείωσε τα δύο τέρματα, νίκησε την Κολωνία 2-1 και επανέφερε την ομάδα στη διεκδίκηση θέσης για το Champions League.

Η Ίντερ έκανε ακόμα ένα βήμα προς τον τίτλο στη Serie A, επικρατώντας εκτός έδρας της Σασουόλο με 5-0 και αποσπώντας +8 από τη Μίλαν, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο με την Κόμο (18/2). Στη La Liga, η Μπέτις πήρε εκδίκηση από την Ατλέτικο και έφυγε με το 1-0 από το «Μετροπολιτάνο» χάρη σε φαλτσαριστό σουτ του Αντονι στο 28′, βελτιώνοντας τη θέση της στην πέμπτη θέση και πλησιάζοντας την πρώτη τετράδα. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες): Άρσεναλ 56, Μάντσεστερ Σίτι 50, Άστον Βίλα 47, Μάντσεστερ Γ. 44.