Μετά τη λήξη, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ υπογράμμισε την προσπάθεια και την ένταση των παικτών του, αλλά επισήμανε ότι το σκορ δεν αντανακλά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαι λίγο απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, γιατί είχαμε μεγάλες ευκαιρίες να κερδίσουμε. Σέβομαι πολύ την έξτρα προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες μας. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, ενώ ομάδες όπως ο Άρης παίζουν στην έδρα τους και έχουν χρόνο και την ηρεμία να προετοιμαστούν. Η ένταση, οι αντιδράσεις, ο τρόπος που παλέψαμε ήταν πάνω από το όριο, αλλά μας έλειψε το γκολ. Η μοναδική ευκαιρία του Άρη ήταν το κόρνερ στο τέλος και αν κατάφερνε να σκοράρει εκεί, θα ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία», ανέφερε αρχικά.

Ο Λουτσέσκου έκλεισε με παρατηρήσεις για το αγωνιστικό πρόγραμμα και την απαιτητικότητα των επόμενων υποχρεώσεων, επισημαίνοντας ότι η ομάδα πρέπει να διατηρήσει το μαχητικό πνεύμα και την ένταση στις προπονήσεις και τα παιχνίδια. «Είδατε το μαχητικό πνεύμα… Έχουμε σκληρό πρόγραμμα, αλλά κυριαρχήσαμε και ελέγξαμε το παιχνίδι, με και χωρίς τη μπάλα, απέναντι σε μια ομάδα που είχε στόχο να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Κυριαρχήσαμε με ένα εκτόπισμα ως ομάδα. Είμαι απογοητευμένος για το ότι είχαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε».