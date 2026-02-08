Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

1824

Υπογράφεται στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμεσα σε άγγλους κεφαλαιούχους και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για τη σύναψη δανείου ύψους 800.000 λιρών.

1828

Ο Ιμπραήμ Πασάς φθάνει στην Τρίπολη επικεφαλής δύναμης 12.000 ανδρών, από τους οποίους οι 3.000 ιππείς, και διατάσσει την κατεδάφιση των τειχών και την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης.

1895

Ο αμερικανός γυμναστής Ουίλιαμ Μόργκαν παρουσιάζει ένα νέο παιγνίδι, το βόλεϊμπολ.

1909

Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Ριζοσπάστης», με διευθυντή τον Γεώργιο Φιλάρετο. Η νέα εφημερίδα, που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου, προπαγανδίζει την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά της μοναρχίας και την εξυγίανση του δημόσιου βίου της χώρας.

1948

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, ανταρτική δύναμη υπό τον Νίκο Τριανταφύλλου φτάνει κρυφά έξω από τη Θεσσαλονίκη και ρίχνει στην πόλη δεκάδες βλήματα πυροβολικού, προκαλώντας πανικό και σύγχυση σε αρχές και κατοίκους.

2004

Αρχίζει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη των πέντε κατηγορουμένων για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ). Στο εδώλιο κάθονται οι Αγγελέτος Κανάς, Κώστας Αγαπίου, Ειρήνη Αθανασάκη, Χρήστος Τσιγαρίδας και Μιχάλης Κασσίμης. Πρόεδρος του δικαστηρίου, η Ελισάβετ Μουγάκου – Μπρίλλη.

Γεννήσεις

1928

Ρίνους Μίχελς, διακεκριμένος ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου. (Θαν. 3/3/2005)

1943

Τζόζεφ Στίγκλιτζ, αμερικανός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ.

1945

Μία Φάροου, αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1857

Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της χώρας μας. (Γεν. 8/4/1798)

1981

Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γουίλιαμ Τζον Κλίφτον, αμερικανός ρόκερ. («Rock Around The Clock») (Γεν. 6/7/1925)

2011

Μιλτιάδης Έβερτ, Έλληνας πολιτικός του κεντροδεξιού χώρου. Διετέλεσε βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία (1974-1986,1989-2009), δήμαρχος Αθηναίων (1986-1989) και πρόεδρος του κόμματος (1993-1997). (Γεν. 12/5/1939)