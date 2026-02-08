Όπως σημειώνει το CNN, αυτό συνέβη τον Ιούνιο του 2018, περίπου ένα χρόνο μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ρώσου πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν ήταν κάποιος που ο Έπσταϊν συναντούσε συχνά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με νέα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ο Έπσταϊν είχε προσφερθεί να βοηθήσει τον γιο του Τσούρκιν, Μαξίμ, να βρει δουλειά σε μια εταιρεία διαχείρισης πλούτου στη Νέα Υόρκη.

Αργότερα όμως, ο Έπσταϊν ήθελε να μιλήσει με έναν άλλο Ρώσο αξιωματούχο: Τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 24 Ιουνίου 2018, ο Έπσταϊν έστειλε ένα email στον Νορβηγό πολιτικό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Νομίζω ότι θα μπορούσες να πεις στον Πούτιν να ζητήσει από τον Λαβρόφ να μιλήσει μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν το έκανε, αλλά πέθανε;!».

Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντηθεί με τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη Δευτέρα και θα του το προτείνει. Ο Έπσταϊν απάντησε: «Ο Τσούρκιν ήταν υπέροχος. Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συνομιλίες μας. Δεν είναι περίπλοκο».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για τους πιθανούς δεσμούς του Έπσταϊν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. «Όλο και περισσότερες ενδείξεις, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον διεθνή Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Τουσκ. «Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η ολοένα και μεγαλύτερη πιθανότητα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να συνδιοργάνωσαν αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε ο Τουσκ. «Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι διαθέτουν επίσης ενοχοποιητικό υλικό εναντίον πολλών ηγετών που εξακολουθούν να είναι ενεργοί σήμερα».

«Η θεωρία ότι ο Έπσταϊν ελέγχονταν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες μπορεί να ληφθεί υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι σοβαρά», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να χάνουν χρόνο» εξετάζοντας τους ισχυρισμούς ότι ο Έπσταϊν είχε δεσμούς με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 9 Μαΐου 2013, ο Έπσταϊν έγραψε στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ ότι ο Γιάγκλαντ «θα συναντήσει τον Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι ο Γιάγκλαντ ρώτησε αν ο Έπσταϊν θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «για να εξηγήσει πώς η Ρωσία μπορεί να διαμορφώσει συμφωνίες προκειμένου να ενθαρρύνει τις δυτικές επενδύσεις».

«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ να ξέρεις», πρόσθεσε ο Έπσταϊν στο email του προς τον Μπάρακ. Λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Μαΐου 2013, ο Γιάγκλαντ ενημέρωσε τον Έπσταϊν ότι σκόπευε να μεταφέρει στον Πούτιν ένα μήνυμα εκ μέρους του Έπσταϊν, ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να είναι χρήσιμος. «Έχω έναν φίλο που μπορεί να σε βοηθήσει να λάβεις τα απαραίτητα μέτρα (και στη συνέχεια να σε παρουσιάσει) και να ρωτήσει αν θα τον ενδιέφερε να συναντηθεί μαζί σου», έγραψε ο Γιάγκλαντ σε email προς τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Βρίσκεται σε μια μοναδική θέση να κάνει κάτι σπουδαίο, όπως έκανε το Σπούτνικ για την κούρσα του Διαστήματος. Μπορείς να του πεις ότι εσύ και εγώ είμαστε κοντά και ότι εγώ συμβουλεύω τον Γκέιτς. Αυτό είναι εμπιστευτικό. Θα χαιρόμουν να τον συναντήσω, αλλά για τουλάχιστον δύο με τρεις ώρες, όχι λιγότερο».

Σε άλλο email που έστειλε στον Μπαράκ στις 21 Μαΐου 2013, ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι αρνήθηκε αίτημα του Πούτιν για συνάντηση κατά τη διάρκεια ρωσικής οικονομικής διάσκεψης στην Αγία Πετρούπολη. Ο Έπσταϊν ανέφερε ότι, εάν ο Πούτιν επιθυμούσε να τον συναντήσει, θα έπρεπε «να αφιερώσει πραγματικό χρόνο και να εξασφαλίσει ιδιωτικότητα».

Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2014, ένα email προς τον Έπσταϊν υποδηλώνει ότι είχε προγραμματίσει μια συνάντηση με τον Πούτιν και είχε προσκαλέσει τον συνιδρυτή του LinkedIn, Ρέιντ Χόφμαν, να συμμετάσχει. Ο Τζόι Ίτο, τότε διευθυντής του MIT Media Lab, έγραψε στον Έπσταϊν: «Δεν κατάφερα να πείσω τον Ρέιντ να αλλάξει το πρόγραμμά του για να συναντήσει τον Πούτιν μαζί σου. ;-)».

Τον Ιούνιο του 2018, ο Γιάγκλαντ έστειλε email στον Έπσταϊν σημειώνοντας πως ήλπιζε να μείνει στην κατοικία του στο Παρίσι και ότι θα ερχόταν από τη Μόσχα, όπου σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας. «Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σου για να συναντήσω τους Ρώσους», απάντησε ο Έπσταϊν.

Ένα ακόμη άτομο ρωσικής καταγωγής στον κύκλο του Έπσταϊν ήταν η Μάσα Ντρόκοβα Μπούχερ, μια 37χρονη επενδύτρια, η οποία το 2017 λειτούργησε ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Έπσταϊν, βοηθώντας τον να διαχειριστεί τις συνέπειες της καταδίκης του το 2008 για προτροπή σε πορνεία.. Η Μπούχερ ήταν γνωστή στη Ρωσία ως μέλος της «Nashi», μιας νεανικής ομάδας υπέρ του Πούτιν, όπου είχε ακόμη και τη δική της τηλεοπτική εκπομπή. Εμφανίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ του 2012 για το κίνημα με τίτλο Putin’s Kiss (μτφ. Το φιλί του Πούτιν), μια αναφορά σε μια διάσημη στιγμή όταν φίλησε τον Πούτιν στο μάγουλο.

Η Μπούχερ δήλωσε ότι αποχώρησε από το κίνημα και παραιτήθηκε από τη ρωσική υπηκοότητα το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτή και ο Έπσταϊν φαινόταν να έχουν στενή σχέση. Το 2017, του έστειλε ένα email ρωτώντας τον αν είχε ακούσει τίποτα για πιθανές κυρώσεις σε εταιρείες με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στη Ρωσία, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει «μερικούς καλούς φίλους». Τότε, της είπε ότι θα την σύστηνε στον Τιλ.

Η Μπούχερ έστειλε αργότερα στον Έπσταϊν βίντεο με την ίδια να τραγουδάει και του είπε ότι «αναζωογονήθηκε» από το γεγονός ότι «δεν έκανε χρήση ουσιών για κάποιο διάστημα». Αναγνώρισε στον Έπσταϊν ότι την βοήθησε να ιδρύσει το ταμείο Day One Ventures το 2018.

«Σκέφτομαι όλα τα καλά πράγματα που μου έμαθες», έγραψε σε ένα μήνυμα που έστειλε στον Έπσταϊν το 2019. «Δεν θα δημιουργούσα ποτέ το ταμείο μου χωρίς τις ιδέες και τις γνώσεις που μοιράστηκες μαζί μου και αγαπώ πολύ τη δουλειά μου. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός φίλος, Τζέφρι!»

Σύμφωνα με emails που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Έπσταϊν υπέβαλε εκ νέου αίτημα για ρωσική βίζα το 2018. Ένα άλλο email δείχνει ότι η ομάδα του ρώτησε, τον Μάρτιο του 2019, αν μπορούσε να μεταφερθεί η ισχύουσα ρωσική βίζα του σε νέο διαβατήριο, μόλις λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονταν με εμπορία ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα, ο Έπσταϊν ταξίδεψε αρκετές φορές στη Ρωσία, μεταξύ άλλων το 2002 μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το Κρεμλίνο διέψευσε ότι ο Επστάιν ήταν κατάσκοπος της Ρωσίας. Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η θεωρία ότι ο Επστάιν ελεγχόταν από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορεί να εκληφθεί με πολλούς τρόπους – αλλά όχι σοβαρά», και πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα έπρεπε «να χάνουν τον χρόνο τους» με τέτοιες κατηγορίες.