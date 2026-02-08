Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, τα τουρκικά ΜΜΕ αναλύουν τις προοπτικές που θα προκύψουν από τη σημαντική αυτή συνάντηση και τονίζουν τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος Ερντογάν «είναι έμπειροι ηγέτες», πράγμα που υπονοεί, σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν βλέπει ένταση και θέλει να συνεχιστούν τα ήρεμα νερά. Στέλνει επομένως το μήνυμα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα αποτελέσουν πηγή αστάθειας», με έμφαση στο ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί» και πως οι δύο χώρες «πρέπει να ζουν ο ένας δίπλα στην άλλη».

Ωστόσο οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θεωρεί ως βασική διαφωνία την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία -όπως γράφουν- σκοπεύει να θέσει «ανοιχτά» στην Άγκυρα.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Σαμπάχ», ότι ο Μητσοτάκης αποκλείει σοβαρό κίνδυνο έντασης, υπογραμμίζοντας πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σήμερα πιο «απλές» από ό,τι πριν 4–5 χρόνια και ότι κανείς δεν θέλει νέα προβλήματα στην περιοχή. Ενδιαφέρουσα, δε, είναι και η άποψη της «Σαμπάχ» ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στην Άγκυρα επιδιώκει να οικοδομήσει πάνω σε ένα θετικό κλίμα.

Μητσοτάκης: Με κόκκινες γραμμές και μικρό καλάθι πάει στην Άγκυρα

Με «κόκκινες γραμμές» υπό μάλης, με διεκδικητική ατζέντα, διάθεση διατήρησης των ήρεμων νερών και χωρίς τεράστιες προσδοκίες ο Κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για τη συνάντηση του με τον Τ. Ερντογάν. Την Τετάρτη, μπαίνοντας στο «Λευκό Παλάτι» στην Αγκυρα, θα έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, διπλό στόχο: Να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με τον Τούρκο πρόεδρο, που θα επιτρέπει αφενός την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν, χωρίς να είναι αναγκαία η μεσολάβηση τρίτων και αφετέρου η επέκταση της οικονομικής συνεργασίας των δυο χωρών.

Το κλίμα δεν είναι ανέφελο, καθώς η Τουρκία, λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση, κλιμάκωσε τις προκλήσεις με την επ’ αόριστον NAVTEX, την επαναφορά των γκρίζων ζωνών, τη «γαλάζια πατρίδα», την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και την εργαλειοποίηση του ναυαγίου στη Χίο.

Οταν την ίδια ώρα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της για τον αποκλεισμό της από το ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, τη σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ, την αναβάθμιση της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και τη συνεχιζόμενη άρνηση των ΗΠΑ για τα F-35 αποδίδοντάς την και σε ελληνικό δάκτυλο.

Ωστόσο εκτιμάται ότι και οι δυο πλευρές στη δεδομένη συγκυρία προτιμούν μια ήρεμη και λειτουργική σχέση από την όξυνση. Ο Κ. Μητσοτάκης φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι «δεν διαπραγματεύεται κυριαρχικά δικαιώματα», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «διεκδικητική στάση». Παρότι δεν αποκλείεται ο Τ. Ερντογάν να επιχειρήσει το άνοιγμα της συζήτησης και σε θέματα όπου υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων, ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να επιμείνει ότι προς συζήτηση υπάρχει μόνο ένα θέμα, η οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας με προσφυγή στη Χάγη.

Η ακριβής ατζέντα της συνάντησης είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης Γ. Γεραπετρίτη-Χ. Φιντάν έως και σήμερα, με αποτέλεσμα να μην έχει οριστικοποιηθεί ποιοι και πόσοι υπουργοί θα τον συνοδεύσουν. Σίγουρα μαζί με τον Κ. Μητσοτάκη θα είναι ο υπ. Εξωτερικών, ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του, η Αλ. Παπαδοπούλου, ο Χ. Θεοχάρης (για τη θετική ατζέντα), η σύμβουλός του Αρ. Πελώνη και ο διευθυντής του Γρ. Τύπου Γ. Ευθυμίου.