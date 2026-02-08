Η ανακοίνωση της FSB έγινε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο Αλεξέγεφ στη Μόσχα, όταν δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο. Τα ρωσικά μέσα, επικαλούμενα την FSB, αναφέρουν ότι ο συλληφθείς εντοπίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνελήφθη στο Ντουμπάι και παραδόθηκε στις ρωσικές Αρχές, με μεταφορά αεροπορικώς προς τη Ρωσία σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Η δημοσιοποίηση του ονόματος και των στοιχείων της υπόθεσης από την FSB προκάλεσε άμεση κάλυψη από κρατικά και ιδιωτικά δίκτυα στην Ρωσία, που μετέδωσαν λεπτομέρειες για την πορεία της σύλληψης και τον επαναπατρισμό του υπόπτου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, πρόκειται για Ρώσο πολίτη με το όνομα Λιουμπόμιρ Κόρμπα, περίπου 60 ετών, γεννημένο το 1960 στην περιοχή Τερνόπιλ της τότε σοβιετικής Ουκρανίας. Η FSB υποστηρίζει ότι ο Κόρμπα έλαβε εντολή από ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες να εκτελέσει την επίθεση, την οποία οι ρωσικές αρχές περιγράφουν ως σχέδιο με συγκεκριμένη στοχοποίηση ανώτατου αξιωματικού υπηρεσιών πληροφοριών. Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε με πιστόλι τύπου Μακάροφ, εξοπλισμένο με σιγαστήρα, σε συγκρότημα κατοικιών περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια του Κρεμλίνου, ενώ οι ρωσικές αναφορές σημειώνουν ότι έχει συλληφθεί ακόμη ένας φερόμενος συνεργός στη Μόσχα και ότι ένα επιπλέον άτομο φέρεται να διέφυγε στην Ουκρανία. Τα ρωσικά Μέσα επισημαίνουν ότι ο ύποπτος είχε διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση και ότι η υπόθεση θεωρείται υψηλής προτεραιότητας στις έρευνες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση» και ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι στόχος ήταν η υπονόμευση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ρωσικές ανακοινώσεις δεν περιλάμβαναν πλήρη στοιχεία για τα αποδεικτικά ευρήματα που συνδέουν άμεσα τις ουκρανικές υπηρεσίες με την επίθεση, ενώ οι διεθνείς αντιδράσεις και οι διπλωματικές επαφές σχετικά με την υπόθεση παρακολουθούνται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπόθεση έχει πλέον εισέλθει σε φάση ποινικής διερεύνησης στην οποία εμπλέκονται εισαγγελικές αρχές, υπηρεσίες πληροφοριών και διεθνής επικοινωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασταύρωση των στοιχείων.

Ο Αλεξέγεφ, υποστράτηγος και ανώτατο στέλεχος των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους τρεις πυροβολισμούς στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του, όπως αναφέρεται στις επίσημες αναφορές. Οι εισαγγελικές αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αναλάβει προανακριτικές ενέργειες και επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει ποινική διαδικασία με σκοπό τη διαλεύκανση των ευθυνών.