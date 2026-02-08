Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Λυών, Τιερί Ντραν, οι συλληφθέντες είναι τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ το χρονικό των συλλήψεων περιλαμβάνει τρεις προσαγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας και δύο ακόμη το πρωί της Κυριακής.

Η 35χρονη δικαστική λειτουργός και η 67χρονη μητέρα της εντοπίστηκαν τραυματισμένες το πρωί της Παρασκευής μέσα σε γκαράζ στη νοτιοανατολική περιοχή Ντρομ. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί τελούν υπό διερεύνηση και ότι οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις θα καταγραφούν στη δικογραφία. Η υπόθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των διωκτικών αρχών λόγω της ιδιότητας του θύματος και της σοβαρότητας των απειλών που ήρθαν στο φως.

Η επιχείρηση της αστυνομίας οργανώθηκε αφού ο σύντροφος της δικαστικής έλαβε μήνυμα και φωτογραφία από τους πιθανούς απαγωγείς, οι οποίοι απαιτούσαν την καταβολή του ποσού σε κρυπτονομίσματα υπό τον κίνδυνο άμεσης βλάβης.

Ο εισαγγελέας κατέθεσε ότι οι δράστες απείλησαν να ακρωτηριάσουν τα θύματα αν το ποσό δεν καταβαλλόταν αμέσως, στοιχείο που ενίσχυσε τον χαρακτήρα της υπόθεσης ως εξαιρετικά επικίνδυνης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 160 αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν ελέγχους, εφόδους και ανακρίσεις σε σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε ότι δύο από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με προορισμό την Ισπανία. Άλλη πηγή δήλωσε ότι η γυναίκα που τέθηκε υπό κράτηση φέρεται να είναι σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ανδρών και ότι εξετάζεται ο ρόλος της στην οργάνωση και την εκτέλεση των πράξεων. Οι έρευνες επικεντρώνονται επίσης σε ψηφιακά ίχνη, διαδρομές μετακίνησης και πιθανές οικονομικές ροές που θα συνδέσουν τους ύποπτους με τα αιτήματα λύτρων.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις επίσημες αναφορές, οι δύο γυναίκες κατόρθωσαν τελικά να απελευθερωθούν μόνες τους και απευθύνθηκαν για βοήθεια χτυπώντας την πόρτα του γκαράζ, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό τους από γείτονα που επενέβη και άνοιξε την πόρτα. Οι αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες διασώθηκαν το πρωί της Παρασκευής και ότι δεν καταβλήθηκε κανένα λύτρο. Μετά την απελευθέρωση προχώρησαν σε καταθέσεις ενώ τους παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη για τους τραυματισμούς που φέρουν.

Οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις στοιχείων και σε καταγραφή ψηφιακών δεδομένων, με σκοπό την τεκμηρίωση του τρόπου επικοινωνίας και των οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα λύτρων. Η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να εξετάσει τα ψηφιακά ίχνη, τις μετακινήσεις των υπόπτων και τυχόν διεθνείς διασυνδέσεις, ειδικά μετά τις πληροφορίες για προσπάθεια διαφυγής προς την Ισπανία. Οι δικαστικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανακοινώσει περαιτέρω στοιχεία για την κατάσταση των τραυματισμών ή για την ταυτότητα των υπόπτων πέραν του αριθμού και του φύλου τους. Οι αρχές εξετάζουν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταγραφές τηλεφωνικών επικοινωνιών.