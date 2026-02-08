Η απόφαση συνδέεται με τις αποκαλύψεις στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, από τα οποία προκύπτει ότι ο λόρδος Μάντελσον διατηρούσε στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία. Τα βρετανικά μέσα, μεταξύ των οποίων το Sky News, μεταδίδουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναζωπύρωσαν δημόσιο και ενδοκομματικό σκεπτικισμό για την επιλογή του Μάντελσον σε κορυφαίο διπλωματικό πόστο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πολλοί βουλευτές των Εργατικών απέδωσαν ευθύνες στον ΜακΣουίνι για την προώθηση του διορισμού του Μάντελσον ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μάντελσον είχε απομακρυνθεί από το αξίωμα τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά οι νέες πληροφορίες από τα αρχεία του Επστάιν ενίσχυσαν τις αμφιβολίες και ενέτειναν τις πιέσεις προς το κόμμα. Πηγές αναφέρουν ότι ο ΜακΣουίνι, που χαρακτηρίζεται φίλος του λόρδου, φέρεται να πίεσε προσωπικά για την τοποθέτηση. Η εκτεταμένη δημοσιότητα γύρω από τα στοιχεία που υποδηλώνουν ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ του Μάντελσον και του Επστάιν κατά τη θητεία του πρώτου ως υπουργού Επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το Sky News, επέφερε ανανεωμένη κριτική για την κρίση αξιολόγησης προσώπων στο κυβερνών κόμμα.

Στη δημόσια δήλωσή του, ο ΜακΣουίνι αναγνώρισε την ευθύνη για την επιλογή και περιέγραψε τον διορισμό ως «λανθασμένο» που «ζημίωσε το κόμμα, τη χώρα μας και την ίδια την εμπιστοσύνη στην πολιτική». Συγκεκριμένα, ανέφερε: «όταν μου ζητήθηκε, συμβούλεψα τον πρωθυπουργό να κάνει αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτή τη συμβουλή. Στη δημόσια ζωή, την ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεις όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη έντιμη επιλογή είναι να αποσυρθώ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη και ότι αποχωρεί «με περηφάνια, αλλά και πίκρα για τις περιστάσεις της αποχώρησης». Η εξέλιξη δημιούργησε εσωκομματική αναταραχή στους Εργατικούς, με βουλευτές να ζητούν διαφάνεια σε διαδικασίες αξιολόγησης προσώπων και με αναλυτές να επισημαίνουν τον κίνδυνο επανάληψης πολιτικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με υποψηφιότητες.

Το Sky News μεταδίδει ότι οι πιέσεις προς τον ΜακΣουίνι κορυφώθηκαν τις τελευταίες ώρες, με πολλούς βουλευτές να θεωρούν αναγκαία μια δημόσια απάντηση από το Μέγαρο για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης σε διαδικασίες επιλογής προσώπων.

Βρετανικά μέσα μεταδίδουν ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερες συζητήσεις για τη διαφάνεια και τον έλεγχο στους κυβερνητικούς διορισμούς, ενώ στο Westminster αναμένεται να τεθούν σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων. Πηγές αναφέρουν ότι οι εσωτερικές διεργασίες αξιολόγησης προσώπων θα επανεξεταστούν και ότι ενδέχεται να ζητηθούν γραπτές δεσμεύσεις από την ηγεσία του κόμματος για τα κριτήρια επιλογής. Η παραίτηση του ΜακΣουίνι καταγράφεται ως άμεση συνέπεια των πιέσεων και των δημοσιευμάτων που εστίασαν στις σχέσεις Μάντελσον-Επστάιν.