Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Σήμερα ευνοούνται οι συνεργασίες που ξεκινούν στηριγμένες πάνω σε γερά θεμέλια. Ο,τι επιδιώκατε επαγγελματικά σήμερα πραγματοποιείται. Αποφύγετε, όμως, να πείτε παρεξηγήσιμα πράγματα.

ΤΑΥΡΟΣ

Το να ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό σας είναι πολύ εύκολο σήμερα, που η σχέση σας με το χρήμα δεν είναι αντικειμενική, αλλά με βάση τα ένστικτα και τις ανάγκες της στιγμής.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Να αποφύγετε να συμφωνήσετε σε καταστάσεις που δεν είναι σύμφωνες με τους δικούς σας όρους και προϋποθέσεις. Προσέξτε επίσης να μην υπερβείτε τα εσκαμμένα στα οικονομικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Σας πεισμώνει το γεγονός ότι έχετε μπροστά σας δύσκολους στόχους και σας δίνει δύναμη να κάνετε περισσότερα. Ομως, μη λεπτολογείτε και μην ψάχνεστε με όλους και με όλα, γιατί μπορεί να εκπλαγείτε από τις ανακαλύψεις που θα κάνετε.

ΛΕΩΝ

Με άγχος δεν πρόκειται να επιτύχετε απολύτως τίποτα. Ηρεμήστε. Εχετε δίπλα σας τους κατάλληλους ανθρώπους για να σας βοηθήσουν αλλά και να σας συμβουλέψουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ατράνταχτα τα επιχειρήματά σας, στον τομέα του ανταγωνισμού, θα πείσετε ακόμα και αυτούς που δεν πείθονται με τίποτα. Η ημέρα θα σας ευνοήσει δίνοντάς σας δύναμη και ενέργεια.

ΖΥΓΟΣ

Σας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να κάνετε ένα καλό δικό σας επαγγελματικό ξεκίνημα. Υπάρχουν άνθρωποι στο κοινωνικό σας περιβάλλον που έχουν κάποιες καλές ιδέες. Ακούστε τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Δημόσιες σχέσεις, παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση, σήμερα, ευνοούνται περισσότερο. Για όσους είστε στην αναζήτηση εργασίας, κάτι σταθερό και μόνιμο διαφαίνεται στον ορίζοντα. Μη χάσετε την ευκαιρία.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Εχετε έναν μοναδικό τρόπο να κάνετε τους άλλους να συνεργάζονται αρμονικά μαζί σας και αυτό γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι είστε ομαδικοί παίκτες. Οι επιτυχίες θα φέρουν αποδοχές.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τολμηροί και αποφασιστικοί είστε στις οικονομικές σας διεκδικήσεις. Και αν και δεν ευνοούνται σήμερα τα ρίσκα, εσείς θα πάρετε αρκετά και ευτυχώς θα δικαιωθείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάποιοι συνεργάτες σας θα αμφισβητήσουν τον τρόπο που εργάζεστε και αποδίδετε, αλλά θα αποστομωθούν όταν δουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εργασίας σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Βάλλεται η ορθή επαγγελματική σας κρίση λόγω συμβάντων στον εργασιακό σας χώρο που σας εκνευρίζουν αφάνταστα. Κρατήστε χαμηλούς τόνους, θα σας βγει σε καλό.